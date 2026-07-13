Quatre chantiers seraient en cours. Le Phone Companion du menu Démarrer serait enrichi pour afficher un historique défilant des activités récentes, messages, photos, notifications, avec prévisualisation au survol de la souris, sans avoir à ouvrir Phone Link. La barre des tâches accueillerait un nouveau menu contextuel dédié au téléphone connecté, avec des raccourcis vers le mode « Ne pas déranger », le vibreur ou la localisation de l’appareil. Le glisser-déposer de fichiers vers l’icône du téléphone serait également testé, une petite commodité qui change réellement le quotidien.