Microsoft travaille à fondre les fonctions de Phone Link directement dans le shell de Windows 11 : menu Démarrer, barre des tâches, presse-papiers partagé, application Messages autonome. Tout cela est encore au stade de prototype, mais la direction est claire.
Phone Link a toujours eu un problème : il ressemble à ce qu’il est, une application posée par-dessus Windows plutôt qu’une vraie extension du système. Microsoft semble avoir tiré les mêmes conclusions. Selon Computerbase, qui relaie des informations de sources proches des équipes de développement, l’éditeur travaille actuellement sur plusieurs prototypes visant à intégrer le smartphone directement dans l’interface de Windows 11, sans passer par l’application tierce. L’ambition est de faire du téléphone une pièce native de l’OS, au même titre qu’un disque externe ou une imprimante réseau.
Phone Companion, barre des tâches, presse-papiers : ce qui change pour le téléphone connecté
Quatre chantiers seraient en cours. Le Phone Companion du menu Démarrer serait enrichi pour afficher un historique défilant des activités récentes, messages, photos, notifications, avec prévisualisation au survol de la souris, sans avoir à ouvrir Phone Link. La barre des tâches accueillerait un nouveau menu contextuel dédié au téléphone connecté, avec des raccourcis vers le mode « Ne pas déranger », le vibreur ou la localisation de l’appareil. Le glisser-déposer de fichiers vers l’icône du téléphone serait également testé, une petite commodité qui change réellement le quotidien.
Côté presse-papiers, le changement serait plus substantiel : là où Windows et le téléphone ne partagent aujourd’hui que le dernier élément copié, Microsoft envisagerait de synchroniser l’intégralité de l’historique entre les deux appareils. Et enfin, une application Messages autonome, distincte de Phone Link, permettrait de lire et répondre aux SMS directement depuis le bureau, sans jamais décrocher le téléphone.
La fin programmée de Phone Link
La direction n’est pas une surprise. Ces derniers mois, Microsoft a déjà intégré l’accès au stockage du téléphone dans l’Explorateur de fichiers et la possibilité d’utiliser la caméra du smartphone comme webcam, deux fonctions qui court-circuitent complètement Phone Link. Ce que Microsoft construit, c’est une désintégration progressive de l’application : ses capacités sont redistribuées dans le shell de Windows, là où elles auraient probablement dû vivre dès le départ.
Sauf que tout ceci reste au stade de prototype interne. Aucune date de déploiement n’est confirmée, et Microsoft devrait d’abord passer par le programme Windows Insider avant tout déploiement large. Certaines de ces fonctions pourraient ne jamais arriver sous cette forme. Il faut aussi noter que l’intégration reste historiquement plus profonde sur Android que sur iPhone, et rien n’indique que les nouveautés à venir rompront avec cette asymétrie.
Microsoft ne dit pas explicitement que Phone Link est condamné, mais chaque nouvelle fonction native rend l’application un peu plus redondante. La vraie question, c’est de savoir si cette intégration progressive convaincra les utilisateurs qui ont renoncé à connecter leur téléphone à leur PC, faute d’une expérience suffisamment fluide. Si le presse-papiers partagé et les messages depuis le bureau fonctionnent aussi bien que promis, Microsoft pourrait bien récupérer un usage que beaucoup ont abandonné à des solutions tierces.