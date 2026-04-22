Samsung lève la restriction qui limitait son application Galaxy Connect aux PC Galaxy Book. L'application de continuité entre appareils est désormais compatible avec n'importe quelle machine sous Windows 11 équipée d'un processeur Intel ou AMD.
L'application Galaxy Connect permet de créer un pont entre les appareils Samsung (smartphones et tablettes) et un ordinateur sous Windows. Jusqu'ici réservée aux PC portables de la marque, elle s'ouvre désormais à une gamme bien plus large de machines.
Un mode Continuité pour votre smartphone Samsung
Avec la version 2.1.6.0 de Galaxy Connect disponible sur le Microsoft Store, Samsung ouvre un peu plus les vannes. Désormais, n'importe quel PC sous Windows 11 avec un processeur de type x64 (Intel ou AMD) peut désormais l'accueillir. Les machines équipées de puces ARM, comme certains PC Copilot+ récents, ne sont pas encore prises en charge.
Cette ouverture intervient quelques semaines seulement après un épisode problématique. Nous rapportions en mars dernier que l'application en question avait été responsable d'un blocage du disque C sur plusieurs PC Samsung, à la suite de l'installation des mises à jour KB5077181 et KB5079473 de Windows 11. Microsoft avait alors temporairement retiré l'application du Microsoft Store. La voici donc de retour en ligne, avec non seulement un correctif mais aussi prête à convoiter de nouveaux utilisateurs.
Cinq fonctionnalités sont proposées et elles ne sont pas sans rappeler ce que propose Apple au sein de son écosystème avec Continuity. "Continuer sur d'autres appareils" permet de reprendre une navigation web lancée sur son téléphone directement sur son PC. Bon, à condition d'utiliser le navigateur Samsung Internet... Le copier-coller fonctionne entre appareils : textes, images, fichiers et vidéos peuvent transiter dans les deux sens sans passer par un service cloud. L'accès au stockage du téléphone depuis l'explorateur Windows est également pris en charge, comme s'il s'agissait d'un dossier local.
De son côté, "Multi-contrôle" permet de piloter un smartphone ou une tablette Galaxy depuis le clavier et la souris du PC, avec la possibilité de glisser-déposer des contenus d'un appareil à l'autre. Oui, Samsung apporte ainsi l'équivalent de l'iPhone Mirroring, qui n'est toujours pas disponible au sein de l'Union européenne. De son "Second écran" transforme une tablette Galaxy en moniteur d'extension, comme un iPad aux côtés d'un Mac avec Sidecar. L'application est disponible gratuitement sur le Microsoft Store, sans abonnement requis.