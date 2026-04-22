Avec la version 2.1.6.0 de Galaxy Connect disponible sur le Microsoft Store, Samsung ouvre un peu plus les vannes. Désormais, n'importe quel PC sous Windows 11 avec un processeur de type x64 (Intel ou AMD) peut désormais l'accueillir. Les machines équipées de puces ARM, comme certains PC Copilot+ récents, ne sont pas encore prises en charge.

Cette ouverture intervient quelques semaines seulement après un épisode problématique. Nous rapportions en mars dernier que l'application en question avait été responsable d'un blocage du disque C sur plusieurs PC Samsung, à la suite de l'installation des mises à jour KB5077181 et KB5079473 de Windows 11. Microsoft avait alors temporairement retiré l'application du Microsoft Store. La voici donc de retour en ligne, avec non seulement un correctif mais aussi prête à convoiter de nouveaux utilisateurs.