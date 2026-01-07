Microsoft déploie un mode d’affichage élargi pour le streaming d’applications Android sur Windows 11. Une amélioration de confort attendue, même si la compatibilité continue de jouer les trouble-fête.
Si vous avez la chance d’avoir un smartphone compatible, vous savez que Mobile connecté permet de dupliquer vos applications Android sur Windows 11. Pour autant, le mirroring ressemblait jusqu’ici davantage à une démonstration technique qu’à une fonction aboutie. Fenêtres étroites, mise en page figée, confort discutable, c’est désormais chose révolue alors que Microsoft vient d’officialiser une nouvelle option permettant d’élargir l’affichage des applis sur PC. Une évolution qui débarque dans le sillage d’autres ajouts récents, comme la possibilité de verrouiller son ordi depuis son téléphone Android.
Un affichage étendu encore perfectible
Dans le détail, la nouveauté repose sur une fonction baptisée Écran étendu (Expanded screen), pensée pour donner aux applications Android l’espace qui leur faisait défaut sur Windows 11. Concrètement, Mobile connecté demande au téléphone d’ouvrir l’application dans une mise en page large, similaire à celle utilisée sur une tablette ou un smartphone pliant. Android relance alors l’appli dans ce format, et c’est ce rendu que le PC affiche dans une fenêtre bien plus grande qu’auparavant.
Le fonctionnement reste fidèle aux règles d’Android. Certaines applications adoptent immédiatement leur version grand écran, d’autres doivent redémarrer pour activer ce changement de configuration, et quelques-unes ne proposent pas d’interface adaptée, ce qui peut produire une image floue ou étirée. La fenêtre n’occupe pas encore toute la surface du bureau, une bande résiduelle subsiste, mais l’ensemble gagne déjà en lisibilité et en confort.
Cette évolution ne gomme évidemment pas les contraintes liées à la compatibilité. L’écran étendu n’est pour le moment accessible qu’à certains modèles Samsung, HONOR, OPPO, ASUS, Vivo et Xiaomi ayant préalablement installé l’appli Lien avec Windows.
