Dans le détail, la nouveauté repose sur une fonction baptisée Écran étendu (Expanded screen), pensée pour donner aux applications Android l’espace qui leur faisait défaut sur Windows 11. Concrètement, Mobile connecté demande au téléphone d’ouvrir l’application dans une mise en page large, similaire à celle utilisée sur une tablette ou un smartphone pliant. Android relance alors l’appli dans ce format, et c’est ce rendu que le PC affiche dans une fenêtre bien plus grande qu’auparavant.

Le fonctionnement reste fidèle aux règles d’Android. Certaines applications adoptent immédiatement leur version grand écran, d’autres doivent redémarrer pour activer ce changement de configuration, et quelques-unes ne proposent pas d’interface adaptée, ce qui peut produire une image floue ou étirée. La fenêtre n’occupe pas encore toute la surface du bureau, une bande résiduelle subsiste, mais l’ensemble gagne déjà en lisibilité et en confort.

Cette évolution ne gomme évidemment pas les contraintes liées à la compatibilité. L’écran étendu n’est pour le moment accessible qu’à certains modèles Samsung, HONOR, OPPO, ASUS, Vivo et Xiaomi ayant préalablement installé l’appli Lien avec Windows.