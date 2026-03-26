Avec cette version Windows, Samsung cherche moins à lancer un navigateur de plus sur PC qu’à prolonger des habitudes déjà bien installées sur mobile. Son principal argument tient dans la continuité de navigation entre smartphone et ordinateur, qui doit permettre de retrouver sur un PC Windows n’importe quelle page web consultée dans Samsung Browser sur mobile exactement là où on l’avait laissée, plutôt que de se limiter à la classique synchronisation des favoris ou de l’historique.

Samsung pousse cette logique un cran plus loin avec l’intégration de Samsung Pass directement dans le navigateur, qui permet d’autoremplir sur PC les identifiants et données personnelles déjà enregistrés dans l’écosystème Samsung.

Une idée prometteuse, mais qui s’inscrit encore dans un périmètre très balisé puisqu’il faudra, pour en profiter, utiliser le même compte Samsung sur les deux appareils et installer sur le PC Samsung Continuity Service ou l’application Galaxy Connect. Surtout, et c’est sans doute le vrai frein, la continuité entre appareils n’est pour l’instant annoncée que sur les Galaxy Book 3, 4, 5 et 6.