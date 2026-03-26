Déjà bien installé sur smartphone, Samsung Browser sort enfin de sa phase bêta sur Windows. Au programme, une reprise de navigation entre mobile et PC, mais aussi une couche d’IA intégrée qui entend transformer le navigateur en assistant contextuel.
Samsung n’a visiblement plus envie de limiter son navigateur web aux smartphones. Avec le lancement en version stable de Samsung Browser sur Windows 10 et Windows 11, le groupe sud-coréen tente de faire exister sur PC un produit jusqu’ici surtout associé à ses appareils mobiles. L’idée n’est pas seulement de proposer une alternative de plus à Chrome, Edge ou Firefox. Samsung mise sur une expérience pensée pour circuler d’un écran à l’autre sans rupture, avec en prime des fonctions d’intelligence artificielle intégrées directement dans la navigation.
Samsung veut faire le lien entre le smartphone et le PC
Avec cette version Windows, Samsung cherche moins à lancer un navigateur de plus sur PC qu’à prolonger des habitudes déjà bien installées sur mobile. Son principal argument tient dans la continuité de navigation entre smartphone et ordinateur, qui doit permettre de retrouver sur un PC Windows n’importe quelle page web consultée dans Samsung Browser sur mobile exactement là où on l’avait laissée, plutôt que de se limiter à la classique synchronisation des favoris ou de l’historique.
Samsung pousse cette logique un cran plus loin avec l’intégration de Samsung Pass directement dans le navigateur, qui permet d’autoremplir sur PC les identifiants et données personnelles déjà enregistrés dans l’écosystème Samsung.
Une idée prometteuse, mais qui s’inscrit encore dans un périmètre très balisé puisqu’il faudra, pour en profiter, utiliser le même compte Samsung sur les deux appareils et installer sur le PC Samsung Continuity Service ou l’application Galaxy Connect. Surtout, et c’est sans doute le vrai frein, la continuité entre appareils n’est pour l’instant annoncée que sur les Galaxy Book 3, 4, 5 et 6.
L’IA embarquée, la vraie carte à jouer de Samsung
L’autre élément mis en avant par Samsung, et sans doute le plus stratégique, concerne l’arrivée de fonctions d’IA directement dans le navigateur, en partenariat avec Perplexity, de manière à pouvoir interagir en langage naturel avec le contenu affiché à l’écran et avec les onglets ouverts, sans passer par un service externe ni multiplier les manipulations.
Dans le détail, Samsung Browser doit pouvoir résumer plusieurs onglets, comparer des informations affichées dans différentes pages, retrouver dans l’historique un contenu consulté plus tôt à partir d’une requête formulée normalement, ou encore repérer dans une vidéo le passage précis recherché. Samsung évoque aussi la possibilité de générer un itinéraire ou d’organiser des informations à partir d’une page web déjà ouverte.
Mais avant de pouvoir tester les capacités intelligentes de Samsung Browser sur PC, il faudra encore attendre. Ces fonctions d’IA ne sont pour l’heure disponibles qu’en Corée du Sud et aux États-Unis, et devraient connaître un déploiement plus large prochainement.
- Confidentialité bien renforcée
- Interface tactile pratique
- Mode sombre réussi