Déjà visé par des procédures de rappel en Europe et dans plusieurs régions d’Asie-Pacifique, le BenQ GV31 fait désormais l’objet d’une alerte officielle aux États-Unis et au Canada. Sa batterie lithium-ion peut surchauffer et provoquer un incendie.
Le rappel du BenQ GV31 prend une dimension internationale. Après l’Europe, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, Singapour ou encore le Moyen-Orient, le vidéoprojecteur portable est désormais rappelé en Amérique du Nord.
La Commission américaine de sécurité des produits de consommation a publié son avis le 30 juillet 2026. Environ 1 249 appareils ont été vendus aux États-Unis et 240 autres au Canada entre juillet 2023 et mai 2026. Dans ces régions, BenQ a reçu trois signalements de surchauffe, dont un ayant provoqué des brûlures aux mains.
Tous les GV31 sont concernés en France
Le problème vient de la batterie lithium-ion intégrée, susceptible de surchauffer et d’entraîner un incendie. BenQ demande donc aux propriétaires de cesser immédiatement d’utiliser leur appareil, même si celui-ci ne présente aucun signe anormal.
Le rappel est déjà actif en France. Le constructeur précise que tous les GV31 sont concernés, sans distinction de numéro de série. Aucun justificatif d’achat n’est requis et l’ensemble des frais est pris en charge.
Deux solutions sont proposées. La première consiste à retourner le vidéoprojecteur pour faire remplacer gratuitement sa batterie et installer un nouveau firmware chargé de mieux surveiller son état.
La seconde permet d’échanger gratuitement le GV31 contre un BenQ GV32. Ce modèle plus récent dispose de Google TV et d’une luminosité annoncée de 500 lumens, mais ne possède plus de batterie intégrée et doit donc rester branché sur le secteur.
Les propriétaires concernés doivent effectuer leur demande depuis la page française consacrée au rappel ou contacter directement le service client de BenQ.