Le rappel du BenQ GV31 prend une dimension internationale. Après l’Europe, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, Singapour ou encore le Moyen-Orient, le vidéoprojecteur portable est désormais rappelé en Amérique du Nord.



La Commission américaine de sécurité des produits de consommation a publié son avis le 30 juillet 2026. Environ 1 249 appareils ont été vendus aux États-Unis et 240 autres au Canada entre juillet 2023 et mai 2026. Dans ces régions, BenQ a reçu trois signalements de surchauffe, dont un ayant provoqué des brûlures aux mains.