Belkin rappelle des chargeurs et batteries après avoir identifié un risque de surchauffe pouvant provoquer des brûlures ou, pire, des incendies. Cette procédure intervient quelques mois après un rappel massif effectué par Anker.
Après Anker un peu plus tôt cette année, le fabricant américain Belkin rappelle à son tour des chargeurs et batteries commercialisés en Amérique du Nord suite à la découverte de défaillances liées à des cellules lithium-ion susceptibles de surchauffer. Cette mesure concerne plusieurs modèles vendus sur une période de cinq ans et intervient après des incidents signalés, dont un départ de feu. Rien que ça.
Trois modèles de batteries et chargeurs rappelés en urgence
La Commission américaine de sécurité des produits de consommation (CPSC) a identifié trois modèles problématiques : deux versions de la batterie externe BoostCharge 20K USB-C PD (références BPB002 et PB0003) ainsi que le support Auto-Tracking Stand Pro pour iPhone (référence MMA008). Ces appareils, commercialisés entre août 2020 et août 2025, représentent 83 500 unités aux États-Unis et 2 385 au Canada.
Belkin explique qu'un composant des batteries peut surchauffer dans certaines conditions, comme cela est rapporté par nos confrères d'Android Authority. À l'échelle mondiale, quinze incidents de surchauffe ont été signalés, dont deux cas de brûlures légères et un incendie aux États-Unis. Les dégâts matériels estimés s'élèvent à 37 765 dollars.
Comment identifier et retourner les appareils défectueux
Les propriétaires des produits concernés doivent d'abord vérifier le numéro de modèle inscrit sous leur appareil. Si celui-ci figure sur la liste des produits rappelés, Belkin demande d'arrêter immédiatement son utilisation et d'entamer la procédure de rappel sur son site internet en fournissant le numéro de modèle, le numéro de série et la preuve d'achat. Pour ce faire, il suffit de remplir ce formulaire.
Les clients munis d’un reçu pourront obtenir un remboursement complet. Ceux qui n’en ont pas recevront soit le prix moyen constaté, soit un avoir dont la valeur est majorée de 20 %. Belkin rappelle également que ces appareils doivent être déposés dans des centres agréés de recyclage du lithium-ion, leur élimination dans les déchets classiques pouvant augmenter le risque d’incendie.