La Commission américaine de sécurité des produits de consommation (CPSC) a identifié trois modèles problématiques : deux versions de la batterie externe BoostCharge 20K USB-C PD (références BPB002 et PB0003) ainsi que le support Auto-Tracking Stand Pro pour iPhone (référence MMA008). Ces appareils, commercialisés entre août 2020 et août 2025, représentent 83 500 unités aux États-Unis et 2 385 au Canada.

Belkin explique qu'un composant des batteries peut surchauffer dans certaines conditions, comme cela est rapporté par nos confrères d'Android Authority. À l'échelle mondiale, quinze incidents de surchauffe ont été signalés, dont deux cas de brûlures légères et un incendie aux États-Unis. Les dégâts matériels estimés s'élèvent à 37 765 dollars.