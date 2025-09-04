L'origine du problème réside dans les cellules de batterie fournies par un partenaire de Xiaomi, identifiées par la mention « 126280 Version 2.0 ». Ces composants présentent une vulnérabilité au phénomène d'emballement thermique, provoquant une réaction en chaîne incontrôlable. La température peut alors grimper de manière exponentielle, conduisant à la surchauffe de l'appareil et potentiellement à son inflammation.

Les unités problématiques ont été assemblées entre août et septembre 2024, période durant laquelle environ 150 000 exemplaires ont été écoulés sur les marchés européen et international. Dans son communiqué officiel, l'entreprise reconnaît que « un nombre très limité de batteries externes Xiaomi 33W 20 000 mAh (modèle : PB2030MI) fabriquées entre août et septembre 2024, pourrait présenter des dysfonctionnements, pouvant entraîner une surchauffe et dans de très rare cas, un risque d'incendie ».