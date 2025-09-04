Le géant chinois Xiaomi retire du marché mondial 150 000 batteries externes défaillantes susceptibles de s'enflammer. Un défaut de fabrication touchant les cellules d'alimentation expose les utilisateurs à des risques de surchauffe et d'incendie.
- Xiaomi rappelle 150 000 batteries externes défaillantes, le modèle 33W Power Bank 20 000 mAh, pour risques d'incendie.
- Le défaut provient de cellules de batterie vulnérables, pouvant provoquer une surchauffe et un emballement thermique.
- Les utilisateurs doivent vérifier leur appareil en ligne et peuvent demander un remboursement complet s'ils sont concernés.
La marque Xiaomi se voit contrainte de rappeler un de ses modèles de batterie externe, la 33W Power Bank 20 000 mAh avec câble intégré, qui pourrait être à l'origine d'incendie. Commercialisé partout dans le monde, ce modèle porte la référence PB2030MI et a été conçu entre août et septembre de l’année dernière. Au total, près de 150 000 exemplaires sont concernés par ce rappel massif.
Un défaut de fabrication aux conséquences potentiellement dramatiques
L'origine du problème réside dans les cellules de batterie fournies par un partenaire de Xiaomi, identifiées par la mention « 126280 Version 2.0 ». Ces composants présentent une vulnérabilité au phénomène d'emballement thermique, provoquant une réaction en chaîne incontrôlable. La température peut alors grimper de manière exponentielle, conduisant à la surchauffe de l'appareil et potentiellement à son inflammation.
Les unités problématiques ont été assemblées entre août et septembre 2024, période durant laquelle environ 150 000 exemplaires ont été écoulés sur les marchés européen et international. Dans son communiqué officiel, l'entreprise reconnaît que « un nombre très limité de batteries externes Xiaomi 33W 20 000 mAh (modèle : PB2030MI) fabriquées entre août et septembre 2024, pourrait présenter des dysfonctionnements, pouvant entraîner une surchauffe et dans de très rare cas, un risque d'incendie ».
Xiaomi instaure une procédure de vérification et de remboursement
Le constructeur chinois justifie cette mesure préventive en déclarant ceci : « Bien que le nombre d'incidents signalés soit très faible, Xiaomi a décidé de procéder à un rappel de toutes les unités concernées pour garantir la sécurité des utilisateurs ».
Pour permettre aux utilisateurs de vérifier si leur batterie externe est concernée par ce rappel, Xiaomi a mis en place une plateforme en ligne dédiée. Il suffit aux propriétaires de ce modèle de renseigner le numéro de série inscrit au dos de leur appareil. De toute évidence, les consommateurs concernés doivent immédiatement cesser l'usage de leur batterie externe et peuvent solliciter le service client de la marque pour bénéficier d'un remboursement intégral de leur appareil.