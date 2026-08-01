Spécialiste de tout ce qui est refroidissement de nos chers PC, der8auer s'est mis en tête de tester un système inédit… et encombrant !
Refroidissement à air, watercooling, effet Peltier et chambre à vapeur, autant de termes qui désignent diverses techniques, parfois complémentaires, pour faire baisser la température de nos puces. Der8auer nous en présente une nouvelle, étonnante et efficace, mais qui présente un petit problème.
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La convection naturelle pour éviter les ventilateurs
Roman Hartung est ce que l'on appelle dans le milieu un « hardcore user », un utilisateur très expérimenté qui s'est spécialisé dans tout ce qui est systèmes de refroidissement, overclocking et performances optimales.
Plus connu sous le nom de der8auer, il anime une chaîne YouTube souvent très intéressante en plus de diriger la compagnie ThermalGrizzly. Dans sa dernière séquence, il s'est lancé dans le test d'une solution de refroidissement reposant sur un principe physique simplissime : l'effet cheminée.
Cet effet repose sur ce que l'on appelle la convection naturelle, autrement dit – pour le dire de manière presque triviale – le fait que quand de l'air est chauffé, il s'élève de manière automatique, naturelle. C'est ce phénomène qui fait que les maisons sur deux niveaux ont presque toujours une température plus élevée à l'étage qu'au rez-de-chaussée. L'effet cheminée va toutefois plus loin en créant une véritable dépression grâce à un système de tour.
Der8auer s'est donc mis en tête d'exploiter cet effet cheminée pour refroidir un PC en se passant totalement de ventilateur. Si Roman a bien utilisé un kit AiO de watercooling comme base, il en a retiré les ventilateurs et a disposé le radiateur à l'horizontal comme vous pouvez le voir dans sa vidéo.
Une tour de refroidissement de 110 cm !
Le plus intéressant arrive ensuite : grâce à une imprimante 3D, il a produit ce que l'on peut appeler des conduits aux dimensions du radiateur. Conduits qui ont ensuite été installés sur ledit radiateur.
Comme der8auer l'explique, les conduits forcent l'air chaud qui est dissipé par le radiateur à s'élever dans un espace réduit. Ce faisant, une dépression est créée à l'entrée de ce conduit… Enfin, ça, c'est pour la théorie, car en pratique, il faut encore que la dépression soit suffisamment importante pour que le transfert thermique s'opère de manière convaincante.
Roman Hartung a commencé avec une petite installation avant de la faire grandir pour atteindre une hauteur de colonne de plus d'un mètre. © der8auer
Sur les premiers essais, der8auer ne remarque qu'une légère baisse de température. Le principe est donc validé, mais pas suffisamment efficace. Vous vous en doutez, Roman n'en est pas resté là et a imprimé de nombreux autres conduits qu'il a ensuite empilés jusqu'à parvenir à la construction d'une vraie cheminée de 110 centimètres de haut !
Après un stress-test d'environ 30 minutes avec cette « tour de refroidissement », der8auer a pu mesurer une température d'environ 71°C sur un processeur Ryzen 7 9800X3D. Problème, vous l'aurez remarqué, l'installation d'une telle cheminée nécessite un peu d'espace ! Mais après tout, avec un système de refroidissement de ce type, le terme « PC tour » sera parfaitement approprié, vous ne trouvez pas ?