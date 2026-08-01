Roman Hartung est ce que l'on appelle dans le milieu un « hardcore user », un utilisateur très expérimenté qui s'est spécialisé dans tout ce qui est systèmes de refroidissement, overclocking et performances optimales.

Plus connu sous le nom de der8auer, il anime une chaîne YouTube souvent très intéressante en plus de diriger la compagnie ThermalGrizzly. Dans sa dernière séquence, il s'est lancé dans le test d'une solution de refroidissement reposant sur un principe physique simplissime : l'effet cheminée.