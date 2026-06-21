TrashBench, youtubeur australien spécialisé dans le modding hardware, a branché une RTX 3060 sur une machine à glaçons de comptoir modifiée avec un thermostat de réfrigérateur à bière. Sous Cyberpunk 2077, la carte graphique tombe à 22 °C en jeu, contre 60 °C en refroidissement standard.
Prenez une machine à glaçons de cuisine, une pompe submersible, un thermostat récupéré sur un réfrigérateur à bière et donnez le tout à TrashBench, connu pour ses expériences de refroidissement non conventionnelles. Il va vous assembler un circuit pour descendre la température d'une RTX 3060 à des niveaux inégalés par un watercooling grand public. Le point chaud du GPU, à 75 °C sous la dissipation d'origine, tombe à 34 °C avec la machine en fonctionnement continu. La baisse atteint 62 % sur la température du cœur en jeu. Mais au bout d'une dizaine de minutes, de la condensation est apparue sur les composants. À ne pas reproduire chez soi, donc, ni au bureau. Surtout pour tester le tout avec Cyberpunk 2077.
Sponsorisé
Vous conservez l’électricité solaire produite en trop pendant la journée pour la réutiliser lorsque vos besoins augmentent.
Sponsorisé
Le thermostat de frigo à bière règle le problème de fond
La RTX 3060 reçoit d'abord un waterblock artisanal, un cadre imprimé en 3D fixé autour de la puce pour y insérer des tubes. Une pompe submersible plonge dans le réservoir de la machine à glaçons et fait circuler l'eau. Lors des premiers tests, sans activer le compresseur, la carte plafonne à 44 °C. Le compresseur activé, la température chute de 10 degrés supplémentaires, mais le GPU chauffe plus vite que la machine ne refroidit l'eau. En cause, le thermostat d'usine arrête le compresseur dès que la glace s'est formée. TrashBench remplace ce thermostat par un modèle récupéré sur un réfrigérateur à bière, qui force le compresseur à tourner en continu.
Deuxième obstacle identifié : les serpentins de l'évaporateur ne plongent pas assez dans l'eau. Un petit bol en plastique glissé dessous corrige l'immersion. L'eau chaude revenant du GPU entre désormais en contact direct avec l'évaporateur.
De la condensation apparaît sur les composants après dix minutes de jeu
Sous Cyberpunk 2077, la RTX 3060 se stabilise entre 22 et 23 °C pendant 15 à 20 minutes de session. Le point chaud descend à 34 °C. Ces chiffres passent sous les températures de repos d'une carte refroidie par air, généralement entre 30 et 45 °C à l'arrêt. Passé une dizaine de minutes, de l'humidité se dépose sur les composants électroniques. C'est la limite de tout refroidissement poussé sous la température de rosée ambiante, puisque le cuivre et le PCB attirent la condensation dès que leur surface franchit ce seuil vers le bas.
TrashBench n'en est pas à sa première expérience du genre. Le youtubeur a déjà refroidi un GPU avec de l'antigel de voiture, plongé un banc de test entier dans un congélateur, immergé une carte dans de l'huile de transmission, et installé un AIO workstation de 360 mm sur une RTX 3080 avec une baisse de 54 °C sur la VRAM. L'idée de la machine à glaçons vient d'un autre moddeur, MrYeester, qui avait refroidi un processeur avec un modèle plus petit. Et parce qu'il veut éviter que ça chauffe, le bricoleur signale aussi des fuites d'eau au milieu du montage et reconnaît que le risque électrique rend l'expérience difficilement reproductible. Nous aussi.