La RTX 3060 reçoit d'abord un waterblock artisanal, un cadre imprimé en 3D fixé autour de la puce pour y insérer des tubes. Une pompe submersible plonge dans le réservoir de la machine à glaçons et fait circuler l'eau. Lors des premiers tests, sans activer le compresseur, la carte plafonne à 44 °C. Le compresseur activé, la température chute de 10 degrés supplémentaires, mais le GPU chauffe plus vite que la machine ne refroidit l'eau. En cause, le thermostat d'usine arrête le compresseur dès que la glace s'est formée. TrashBench remplace ce thermostat par un modèle récupéré sur un réfrigérateur à bière, qui force le compresseur à tourner en continu.

Deuxième obstacle identifié : les serpentins de l'évaporateur ne plongent pas assez dans l'eau. Un petit bol en plastique glissé dessous corrige l'immersion. L'eau chaude revenant du GPU entre désormais en contact direct avec l'évaporateur.