Obtenir pratiquement les performances d'une RTX 5090 mobile en modifiant un PC portable sous RTX 4090, c'est possible. Sur Reddit, un utilisateur a procédé au « Shunt Modding » risqué mais gratifiant de son ROG Zephyrus M16, avec des gains probants côté puissance. Un pari osé, qui pourrait toutefois ne pas porter ses fruits dans la durée.
Si vous avez un PC portable sous RTX 4090 qui n'est plus sous garantie, que vous avez un fer à souder, quelques compétences techniques, et surtout, une grosse paire de… enfin disons plutôt si vous n'avez pas froid aux yeux, vous pourriez vous aussi tenter de « transformer » (notez bien les guillemets) la carte graphique de votre laptop gamer en « quasi RTX 5090 » (notez bien les guillemets là aussi).
Qui ne tente rien n'a rien
C'est ce qu'a fait avec succès l'utilisateur « thatavidreadertrue » sur Reddit. En procédant au « Shunt Modding » de son son ROG Zephyrus M16 sous RTX 4090, l'intéressé a réussi à doper de près de 19% (en moyenne) la puissance GPU de l'appareil, pour lui faire tutoyer les performances offertes par les modèles de nouvelle génération armés d'une RTX 5090 mobile. Une perspective alléchante qui implique quand même une modification physique sur la carte mère, potentiellement risquée.
Pour parvenir à ce résultat, le redditeur a en effet ajouté à la carte mère de son ROG Zephyrus M16 une résistance de 1 mΩ en plus de la résistance de 5 mΩ qui était déjà présente. Cet ajout permet de tricher avec le GPU, qui rapporte ainsi une consommation plus faible qu'elle ne l'est en réalité. Le BIOS, ainsi dupé, estime que la limite de puissance attribuée au GPU n'est pas atteinte, ce qui permet donc de faire fonctionner la puce à ses fréquences maximales.
Une modification osée, mais potentiellement risquée
L'avantage indéniable de la montée en puissance est toutefois contrebalancé par les risques induits par cette manipulation. Un GPU lancé à pleine fréquence dans le châssis affiné d'un PC portable comme le ROG Zephyrus M16 impliquera forcément des températures de fonctionnement accrues… avec tous les problèmes que cela peut présenter au long cours.
Plusieurs solutions sont néanmoins envisageables pour limiter la casse, comme le changement de pâte thermique sur le couple CPU / GPU, l'ajout de thermal pads plus efficaces aux endroits les plus sujets à la chauffe, ou carrément la modification profonde du système de dissipation, avec à la clé d'autres modifications pas forcément faciles à mettre en oeuvre.