C'est ce qu'a fait avec succès l'utilisateur « thatavidreadertrue » sur Reddit. En procédant au « Shunt Modding » de son son ROG Zephyrus M16 sous RTX 4090, l'intéressé a réussi à doper de près de 19% (en moyenne) la puissance GPU de l'appareil, pour lui faire tutoyer les performances offertes par les modèles de nouvelle génération armés d'une RTX 5090 mobile. Une perspective alléchante qui implique quand même une modification physique sur la carte mère, potentiellement risquée.

Pour parvenir à ce résultat, le redditeur a en effet ajouté à la carte mère de son ROG Zephyrus M16 une résistance de 1 mΩ en plus de la résistance de 5 mΩ qui était déjà présente. Cet ajout permet de tricher avec le GPU, qui rapporte ainsi une consommation plus faible qu'elle ne l'est en réalité. Le BIOS, ainsi dupé, estime que la limite de puissance attribuée au GPU n'est pas atteinte, ce qui permet donc de faire fonctionner la puce à ses fréquences maximales.