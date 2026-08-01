Les Galaxy Z Flip 8, Fold 8 et Fold 8 Ultra ne sont pas encore en rayon que les premières informations sur leurs successeurs circulent déjà sur la Toile. Cinq appareils pliants ou hybrides seraient dans les cartons du fabricant coréen pour le second semestre 2027, dont un inédit à écran enroulable.
Le site spécialisé GalaxyClub a mis la main sur des noms de code internes correspondant à la prochaine génération de la gamme Galaxy Z. Quatre identifiants ont été repérés : B9, H9, Q9 et Z9. Le modèle Q9 se décline lui-même en deux variantes, sobrement nommées A et B. Ces cinq références couvriraient deux Fold, un Flip, un successeur du TriFold et un premier smartphone à dalle enroulable, tous étant attendus pour la seconde moitié de 2027.
Du Flip 9 au TriFold 2, les futurs pliants se précisent
La répartition des noms de code suit une logique assez facilement identifiable pour les habitués de la nomenclature Samsung. B9 correspondrait au Galaxy Z Flip 9, H9 au Galaxy Z Fold 9. Le Q9A serait la version Ultra du Fold 9, tandis que le Q9B représenterait le successeur du Galaxy Z TriFold lancé en toute fin d'année dernière. Précisons à ce stade qu'aucune information n’a encore filtré quant aux Galaxy Z Flip 9, Z Fold 9 et Z Fold 9 Ultra, la nouvelle génération venant à peine d'être officialisée.
Concernant le cas du TriFold 2, les bruits de couloir à son sujet indiquent que ce modèle à trois sections sera plus fin que son prédécesseur, notamment grâce à une charnière repensée, et bénéficiera d'une distribution plus large, suggérant une disponibilité géographique étendue par rapport à la première génération. Rien n'indique néanmoins si cette deuxième itération profitera, cette fois, d'une commercialisation sur le Vieux Continent.
Un écran enroulable pourrait faire son apparition chez Samsung en 2027
C'est évidemment le nom de code Z9 qui intrigue le plus. Selon GalaxyClub, son profil matériel serait plutôt celui d'une tablette que d'un smartphone classique. Un positionnement qui, associé à son nom de code distinct de ceux utilisés pour les gammes Flip et Fold, alimente l'hypothèse d'un appareil doté d'un écran enroulable. Samsung travaille sur cette technologie depuis plusieurs années, mais n'a encore jamais commercialisé de produit grand public équipé d'un tel écran.
Si la fenêtre de lancement du second semestre 2027 se confirme (les dernières rumeurs évoquaient plutôt une sortie pour 2028), cet appareil deviendrait le premier smartphone enroulable jamais commercialisé par le groupe coréen. Il faudra toutefois encore patienter avant d'en savoir davantage, aucune information sur sa fiche technique n'ayant filtré à ce jour.