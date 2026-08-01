La répartition des noms de code suit une logique assez facilement identifiable pour les habitués de la nomenclature Samsung. B9 correspondrait au Galaxy Z Flip 9, H9 au Galaxy Z Fold 9. Le Q9A serait la version Ultra du Fold 9, tandis que le Q9B représenterait le successeur du Galaxy Z TriFold lancé en toute fin d'année dernière. Précisons à ce stade qu'aucune information n’a encore filtré quant aux Galaxy Z Flip 9, Z Fold 9 et Z Fold 9 Ultra, la nouvelle génération venant à peine d'être officialisée.

Concernant le cas du TriFold 2, les bruits de couloir à son sujet indiquent que ce modèle à trois sections sera plus fin que son prédécesseur, notamment grâce à une charnière repensée, et bénéficiera d'une distribution plus large, suggérant une disponibilité géographique étendue par rapport à la première génération. Rien n'indique néanmoins si cette deuxième itération profitera, cette fois, d'une commercialisation sur le Vieux Continent.