Samsung continue d’affiner ses smartphones pliants en s’attaquant à leur point le plus sensible : la charnière. Le Galaxy Z TriFold 2 pourrait ainsi inaugurer une évolution appelée à se généraliser.
Après avoir réduit l’épaisseur de ses appareils pliants ces dernières années, Samsung ne semble pas vouloir s’arrêter là. Le constructeur sud-coréen s’attaque désormais à un composant central de ces appareils : la charnière. Selon des informations issues de sa chaîne d’approvisionnement, une refonte complète serait en cours pour accompagner le développement du Galaxy Z TriFold 2.
Galaxy Z TriFold 2 : une charnière repensée pour réduire l’épaisseur
Avec le Galaxy Z TriFold 2, Samsung chercherait (encore) à gagner en finesse. Pour y parvenir, le groupe travaillerait sur une charnière entièrement redessinée, conçue dès le départ pour réduire l’encombrement du mécanisme de pliage. Ce choix vise directement l’épaisseur globale de l’appareil, un point souvent critiqué sur les smartphones pliants.
À titre de comparaison, la première génération du TriFold affiche une épaisseur comprise entre 3,9 et 4,2 mm une fois dépliée, contre 12,9 mm en position fermée. Des dimensions déjà contenues, mais que le constructeur chercherait encore à améliorer. L’idée consiste donc à rendre ces appareils plus faciles à transporter tout en conservant une structure robuste.
Malgré les progrès réalisés au fil des générations, la charnière reste l’un des éléments les plus complexes à concevoir sur ce type de produit. Lors des premiers essais du Galaxy Z TriFold, ce mécanisme avait déjà été jugé solide et rassurant sur la durée. Samsung semble toutefois décidé à aller plus loin, en optimisant à la fois la finesse et la fiabilité.
Une technologie appelée à équiper d’autres modèles
Le Galaxy Z TriFold 2 ne serait pas le seul à profiter de ces avancées. D’après les mêmes sources, une version simplifiée de cette nouvelle charnière pourrait être adaptée à d’autres modèles de la marque. Les futurs Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8 seraient ainsi concernés, avec des ajustements spécifiques. Cela permettrait à Samsung de mutualiser ses avancées tout en maintenant une cohérence entre ses différents appareils pliants. Un modèle comme le Wide Fold, évoqué pour une sortie ultérieure dans l’année, pourrait d'ailleurs également en bénéficier.
Reste à présent la question de la disponibilité. Le premier Galaxy Z TriFold n’a été proposé que sur un nombre limité de marchés avant de rapidement tirer sa révérence. Sa seconde itération pourrait néanmoins viser une diffusion plus large, en s’appuyant notamment sur une conception revue. Reste à voir si, cette fois, Samsung parviendra à installer durablement ce format.