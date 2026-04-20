Avec le Galaxy Z TriFold 2, Samsung chercherait (encore) à gagner en finesse. Pour y parvenir, le groupe travaillerait sur une charnière entièrement redessinée, conçue dès le départ pour réduire l’encombrement du mécanisme de pliage. Ce choix vise directement l’épaisseur globale de l’appareil, un point souvent critiqué sur les smartphones pliants.

À titre de comparaison, la première génération du TriFold affiche une épaisseur comprise entre 3,9 et 4,2 mm une fois dépliée, contre 12,9 mm en position fermée. Des dimensions déjà contenues, mais que le constructeur chercherait encore à améliorer. L’idée consiste donc à rendre ces appareils plus faciles à transporter tout en conservant une structure robuste.

Malgré les progrès réalisés au fil des générations, la charnière reste l’un des éléments les plus complexes à concevoir sur ce type de produit. Lors des premiers essais du Galaxy Z TriFold, ce mécanisme avait déjà été jugé solide et rassurant sur la durée. Samsung semble toutefois décidé à aller plus loin, en optimisant à la fois la finesse et la fiabilité.