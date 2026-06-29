Pendant des années, Samsung a régné quasi sans partage sur les pliables avant de se faire déborder par les Chinois. La tendance commence pourtant à s’inverser : sur le seul marché mondial des smartphones pliables, la part de Samsung est passée de 14 % au premier trimestre 2025 à 25 % au premier trimestre 2026, selon Counterpoint Research, tandis que le leader Huawei reculait de 54 % à 40 % sur la même période. Les constructeurs chinois ont longtemps comblé l’écart à une vitesse que peu anticipaient : charnières plus fines, écrans sans pli visible, batteries plus généreuses dans des châssis toujours plus compacts. Avec son projet de Galaxy Z Slide, Samsung entend bien ne plus laisser à personne le soin de dicter les règles.