Avec les LS LUXE, KEF reprend la formule tout-en-un de ses célèbres LS50 Wireless II, mais lui offre un nouveau design, un haut-parleur plus imposant et plusieurs technologies acoustiques inédites. Le prix suit la même trajectoire : 4 000 euros la paire.
Les LS50 Wireless II faisaient déjà partie des enceintes actives les plus ambitieuses du marché. Six ans après leur lancement, KEF ne les remplace pas, mais installe au-dessus d'elles un modèle plus exclusif, qui vient se glisser entre les LS50 Wireless II (2 499 euros) et les colonnes LS60 Wireless (5 499 euros). Les LS LUXE conservent le principe d'un système stéréo entièrement intégré : amplification, conversion numérique, traitement du signal et lecteur réseau sont logés dans les enceintes. Elles y ajoutent une conception acoustique revue et une apparence qui ne cherche plus à passer inaperçue.
Une LS50 Wireless II passée au grand luxe
Dessinées par Ross Lovegrove, déjà auteur des spectaculaires Muon, les LS LUXE adoptent un coffret tout en courbes, dépourvu des arêtes traditionnellement associées aux enceintes bibliothèque. L'enveloppe en composite moulé doit aussi limiter les phénomènes de diffraction. L'ensemble reste relativement compact (29,8 x 22,3 x 33,6 cm), mais la paire atteint tout de même 20 kg.
Au centre prend place un haut-parleur coaxial Uni-Q de douzième génération, dont le diamètre passe à 16,5 cm. Il associe un cône en aluminium à un tweeter de 25 mm épaulé par la technologie MAT, chargée d'absorber les ondes émises vers l'arrière pour réduire les résonances indésirables.
La principale nouveauté se nomme toutefois VECO, pour Velocity Control Technology. Un capteur surveille en temps réel les mouvements du haut-parleur afin que l'électronique corrige les écarts et limite la distorsion à fort volume. Déjà employée dans la barre de son KEF XIO, la technologie fait ici ses débuts dans une enceinte sans fil de la marque.
Pour animer l'ensemble, chaque enceinte embarque 280 W en classe D pour le grave-médium et 100 W en classe A/B pour l'aigu, soit 380 W par enceinte et 760 W pour la paire. KEF annonce une réponse en fréquence de 42 Hz à 28 kHz à ±3 dB.
Streaming haute résolution, HDMI eARC et double caisson
Bâties sur la plateforme réseau W2 de KEF, les LS LUXE prennent directement en charge Spotify Connect, Tidal Connect, Qobuz Connect, Amazon Music ou encore Deezer, ainsi qu'AirPlay, Google Cast et le Bluetooth, avec une lecture réseau jusqu'à 24 bits/384 kHz.
La connectique comprend une entrée HDMI eARC pour le téléviseur, une optique, une coaxiale et une prise mini-jack. Chaque enceinte dispose aussi de sa propre sortie pour caisson de basses, de quoi bâtir un système 2.2. Les réglages et la correction acoustique passent par l'application KEF Connect, et une télécommande rétroéclairée est fournie. La compatibilité Roon Ready, elle, n'arrivera qu'en 2027 via une mise à jour gratuite.
Les KEF LS LUXE sont proposées en trois finitions, Dusk Titanium, Eclipse Black et Mineral White, au tarif de 4 000 euros la paire, avec des pieds S-LUXE assortis vendus séparément. Un positionnement nettement supérieur à celui des LS50 Wireless II, mais qui évite toujours d'avoir à ajouter un amplificateur, un lecteur réseau ou un convertisseur externe.