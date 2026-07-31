La connectique comprend une entrée HDMI eARC pour le téléviseur, une optique, une coaxiale et une prise mini-jack. Chaque enceinte dispose aussi de sa propre sortie pour caisson de basses, de quoi bâtir un système 2.2. Les réglages et la correction acoustique passent par l'application KEF Connect, et une télécommande rétroéclairée est fournie. La compatibilité Roon Ready, elle, n'arrivera qu'en 2027 via une mise à jour gratuite.



Les KEF LS LUXE sont proposées en trois finitions, Dusk Titanium, Eclipse Black et Mineral White, au tarif de 4 000 euros la paire, avec des pieds S-LUXE assortis vendus séparément. Un positionnement nettement supérieur à celui des LS50 Wireless II, mais qui évite toujours d'avoir à ajouter un amplificateur, un lecteur réseau ou un convertisseur externe.