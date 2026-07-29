L'opérateur Free Mobile démarche certains de ses abonnés par SMS pour les faire passer au forfait Free Max. Une simple réponse suffit pour basculer vers l'illimité, surtout à l'étranger, l'un des atouts de l'abonnement.
Cet été, Free mise sur l'appel du large pour convaincre ses clients. L'opérateur envoie depuis quelques jours des SMS ciblés à certains abonnés au forfait Free 5G+, pour les inviter directement à migrer vers l'offre Free Max moyennant une simple réponse « OUI ». Évidemment, l'opérateur de Xavier Niel joue à fond la carte de l'internet illimité dans plus de 140 pays, un chiffre gonflé quelques jours plus tôt par l'ajout de nouvelles destinations dans les Caraïbes néerlandaises.
Un SMS, un « OUI », et le tour est joué pour basculer sur le plus récent des forfaits Free
Comme l'a écrit Univers Freebox sur son site, plusieurs abonnés Free 5G+ ont reçu ces derniers jours un message dans leur boîte SMS, qui commence par un enthousiaste « Cet été, passez au Forfait Free Max, c'est illimité ». L'opérateur mise sur la période estivale et l'envie de vacances sans contrainte data pour appâter ses clients les plus mobiles.
Même si l'été est déjà bien entamé, le message rappelle les grandes lignes de l'offre, à savoir l'internet en illimité dans plus de 140 destinations, dont l'Europe, les DOM, les États-Unis, le Canada, le Maroc, l'Algérie, le Brésil et autres, sans jamais couper la connexion en France métropolitaine. Pour les abonnés Freebox, il y a l'argument tarifaire, avec un forfait annoncé à 19,99 euros par mois, sans engagement, contre 29,99 euros pour les autres clients. 19,99 euros, c'est ce qu'un client non-abonné Freebox paie avec le forfait Free 5G+.
Pour convertir l'essai, Free a simplifié la procédure au maximum : il suffit de répondre « OUI » par SMS pour valider le changement de forfait. Un droit à l'erreur est même prévu, puisque l'opérateur laisse quatorze jours aux clients pour revenir sur leur décision. Bon, ça, c'est le délai légal, il faut le préciser.
Free Max, un forfait pensé pour les globe-trotteurs
Lancé à la fin du mois de mars, le Forfait Free Max s'était déjà imposé comme une référence en France, avec un forfait sans engagement qui offre l'internet illimité en 5G, aussi bien dans l'Hexagone que dans plus de 135 pays à l'époque. Face au forfait Free 5G+, qui plafonne l'usage à l'étranger à 35 Go dans plus de 115 destinations, l'écart est réel.
Le 21 juillet dernier, Free a ajouté cinq nouvelles destinations aux Caraïbes néerlandaises (Saint-Martin, Bonaire, Curaçao, Saba et Saint-Eustache) sans toucher au prix. Mais attention, Free doit composer avec la concurrence de Bouygues Telecom et son forfait dit Intégral, avec 150 destinations et 250 Go en France (40 Go à l'étranger). Free garde néanmoins l'avantage du prix, car le forfait Intégral coûte 29,99 euros par mois pendant un an pour les abonnés Bbox (puis 39,99 euros) et 34,99 euros pendant 12 mois (puis 44,99 euros) pour les autres.
Quoi qu'il en soit, pour les abonnés Freebox déjà satisfaits de leur data illimitée en métropole avec Free 5G+, l'intérêt de basculer se joue donc sur l'étranger. En période de vacances, où la consommation de data peut vite s'envoler (entre YouTube, Google Maps et Netflix), certains voyageurs sollicités par SMS pourraient se laisser convaincre.