Du micro au pavé tactile, les changements les plus visibles concernent la façon de piloter Windows. L’Accès vocal peut désormais isoler la voix de l’utilisateur ou simplement atténuer les bruits ambiants afin de mieux comprendre les commandes. Les pavés tactiles de précision profitent eux aussi de nouveaux réglages pour modifier la vitesse du défilement et du zoom. Une option d’accélération permet notamment de parcourir plus vite les longs documents, sans faire défiler la page pendant une éternité.

La navigation profite également de plusieurs retouches bienvenues. L’Explorateur affiche désormais les tailles de fichiers en Ko, Mo ou Go, plutôt que de tout convertir en Ko, et permet d’ouvrir un dossier dans un nouvel onglet à l’aide du clic de la molette. Windows Search doit, de son côté, mieux gérer les fautes de frappe et les noms d’applications incomplets.

La mise à jour étend enfin la sécurité de connexion renforcée de Windows Hello aux lecteurs d’empreintes externes compatibles, notamment sur les PC fixes. Elle règle par ailleurs plusieurs bugs rencontrés dans les environnements professionnels, parmi lesquels des appareils Intune déclarés non conformes à tort, des sauvegardes SMB bloquées par une fausse erreur d’identifiants et des fichiers issus de lecteurs réseau internes traités comme s’ils provenaient d’Internet.

On rappellera que KB5101684 reste facultative et ne contient aucun correctif de sécurité. Celles et ceux qui ne souhaitent pas essuyer les plâtres peuvent donc patienter jusqu’au Patch Tuesday du 11 août, qui devrait reprendre son contenu dans une mise à jour distribuée automatiquement. Les nouveautés continueront toutefois d’être activées progressivement et pourraient ne pas apparaître immédiatement sur tous les PC.