Plusieurs modes cohabitent selon la situation. Le mode plein écran laisse tracer un rectangle sur n'importe quelle zone visible, y compris une vidéo mise en pause. Le Grab Frame se pose comme un cadre flottant au-dessus d'un contenu et permet de piocher mot à mot. La fenêtre d'édition, elle, récupère le texte avant le collage, avec recherche, remplacement et correction des confusions classiques de reconnaissance. Les versions récentes y ont ajouté des gabarits réutilisables, pratiques quand il s'agit d'extraire toujours les mêmes champs d'une facture ou d'un formulaire.

Local, open source, et plus complet que le module de PowerToys

Microsoft propose déjà ce geste dans PowerToys, avec son module Text Extractor : un raccourci, une capture, le presse-papiers rempli. Text Grab couvre le même besoin et ajoute ce que le module n'a pas. On y trouve l'édition du résultat, les gabarits, le traitement d'un dossier d'images en une passe et l'ouverture d'un fichier en ligne de commande. L'écart se creuse dès qu'on dépasse l'extraction ponctuelle (autrement dit, dès qu'on utilise la fonction plusieurs fois par jour).

Le projet est publié sous licence MIT par le développeur américain Joe Finney, avec un dépôt actif et près de 4 700 étoiles. Rien ne transite par un serveur distant, ce qui le sépare nettement des convertisseurs en ligne, sur lesquels on dépose parfois sans réfléchir la capture d'un document professionnel. La qualité de reconnaissance dépend en revanche des langues installées dans Windows et de la netteté de l'image (dans nos tests, les langues à alphabet cyrillique comme le français étaient mieux prises en charge). Sur un texte minuscule ou fortement compressé, le résultat demande une relecture, et mieux vaut agrandir la zone à l'écran avant de la capturer.