Le texte affiché dans une image, une vidéo ou une boîte de dialogue échappe au copier-coller. Text Grab le récupère en deux secondes, en local, sans abonnement et sans envoyer la moindre capture sur un serveur.
La reconnaissance optique de caractères existe depuis des décennies, mais elle reste associée aux documents scannés et aux suites logicielles vendues à la licence. Le besoin quotidien est pourtant beaucoup plus modeste. Il s'agit de récupérer un code d'erreur affiché dans une fenêtre qui refuse la sélection, une adresse coincée dans une capture, ou trois lignes d'un tableau incrusté dans une vidéo. Text Grab traite ce cas précis, et rien d'autre.
Une sélection à la souris, et le texte atterrit dans le presse-papiers
Le fonctionnement tient en trois temps : l'outil prend une capture de la zone désignée, la passe au moteur de reconnaissance, puis dépose le résultat dans le presse-papiers. L'opération reste locale, puisque Text Grab s'appuie sur l'interface de reconnaissance de texte intégrée à Windows 10 et 11. Un OCR fait avec des pixels ce qu'un lecteur fait avec une photocopie mal imprimée : il reconnaît la forme des lettres et les retranscrit, sans jamais avoir accès au fichier d'origine. L'application n'a donc pas besoin de tourner en permanence, même si un mode en arrière-plan existe pour ceux qui veulent un raccourci clavier global.
Plusieurs modes cohabitent selon la situation. Le mode plein écran laisse tracer un rectangle sur n'importe quelle zone visible, y compris une vidéo mise en pause. Le Grab Frame se pose comme un cadre flottant au-dessus d'un contenu et permet de piocher mot à mot. La fenêtre d'édition, elle, récupère le texte avant le collage, avec recherche, remplacement et correction des confusions classiques de reconnaissance. Les versions récentes y ont ajouté des gabarits réutilisables, pratiques quand il s'agit d'extraire toujours les mêmes champs d'une facture ou d'un formulaire.
Local, open source, et plus complet que le module de PowerToys
Microsoft propose déjà ce geste dans PowerToys, avec son module Text Extractor : un raccourci, une capture, le presse-papiers rempli. Text Grab couvre le même besoin et ajoute ce que le module n'a pas. On y trouve l'édition du résultat, les gabarits, le traitement d'un dossier d'images en une passe et l'ouverture d'un fichier en ligne de commande. L'écart se creuse dès qu'on dépasse l'extraction ponctuelle (autrement dit, dès qu'on utilise la fonction plusieurs fois par jour).
Le projet est publié sous licence MIT par le développeur américain Joe Finney, avec un dépôt actif et près de 4 700 étoiles. Rien ne transite par un serveur distant, ce qui le sépare nettement des convertisseurs en ligne, sur lesquels on dépose parfois sans réfléchir la capture d'un document professionnel. La qualité de reconnaissance dépend en revanche des langues installées dans Windows et de la netteté de l'image (dans nos tests, les langues à alphabet cyrillique comme le français étaient mieux prises en charge). Sur un texte minuscule ou fortement compressé, le résultat demande une relecture, et mieux vaut agrandir la zone à l'écran avant de la capturer.