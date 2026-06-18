L'interface principale peut désorienter à la première ouverture : des dizaines d'options, des workflows personnalisables, un tableau de bord qui ressemble à un poste de pilotage. En pratique, 90 % des utilisateurs n'ont besoin que du raccourci clavier (Print Screen par défaut, reconfigurable) et de l'éditeur d'annotations. Le reste attend sagement dans les menus.

Snagit (TechSmith) a changé de modèle de tarification le 12 février 2025 : la licence perpétuelle a disparu au profit d'un abonnement à 39 euros par an pour les particuliers, 10 euros de plus en usage professionnel. C'est le moment où beaucoup d'utilisateurs ont commencé à chercher une alternative sérieuse, et ShareX en est une.

ShareX s'adresse à ceux qui documentent, créent des tutoriels ou travaillent en support technique, et dont les besoins dépassent la capture simple. Pour une capture rectangulaire sans annotation, l'outil natif de Windows suffit. Pour tout le reste, ShareX est là.