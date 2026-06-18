L'outil Capture de Windows fait des rectangles et des fenêtres. Snagit fait tout le reste : annotations avancées, GIF, OCR, upload automatique. Mais Snagit est passé en abonnement en 2025. ShareX, lui, fait exactement la même chose, gratuitement, depuis 2008.
L'outil Capture livré avec Windows 11 (l'ancien Snipping Tool, rebaptisé) permet de délimiter une zone, capturer une fenêtre et griffonner dessus avec un stylet virtuel. Pour de l'annotation avancée, un GIF animé d'un processus, de l'OCR ou un upload automatique vers un service cloud, il faut aller chercher autre chose. ShareX est cet autre chose que les professionnels du support technique, de la documentation et du tutoriel utilisent depuis 2008 : open source, Windows uniquement et gratuit.
Tout ce que l'outil Capture de Windows n'a jamais su faire
ShareX capture tout : une zone sélectionnée à la souris, une fenêtre, un moniteur entier, ou une page web défilante (ce que les anglophones appellent une « scrolling capture », l'équivalent d'une capture infinie qui descend automatiquement). À chaque capture, un éditeur d'annotations s'ouvre : flèches, rectangles, zones de texte, floutage de données sensibles, numéros de séquence pour illustrer un processus étape par étape.
ShareX peut aussi enregistrer l'écran en vidéo ou produire un GIF animé d'une zone définie, avec réglage de la fréquence d'images. La reconnaissance optique de caractères fonctionne directement sur une capture, sans passer par une application tierce. Une fois annotée, la capture peut être envoyée automatiquement vers Imgur, Google Drive, OneDrive ou une douzaine d'autres destinations, avec copie du lien dans le presse-papiers.
L'interface principale peut désorienter à la première ouverture : des dizaines d'options, des workflows personnalisables, un tableau de bord qui ressemble à un poste de pilotage. En pratique, 90 % des utilisateurs n'ont besoin que du raccourci clavier (Print Screen par défaut, reconfigurable) et de l'éditeur d'annotations. Le reste attend sagement dans les menus.
Snagit (TechSmith) a changé de modèle de tarification le 12 février 2025 : la licence perpétuelle a disparu au profit d'un abonnement à 39 euros par an pour les particuliers, 10 euros de plus en usage professionnel. C'est le moment où beaucoup d'utilisateurs ont commencé à chercher une alternative sérieuse, et ShareX en est une.
ShareX s'adresse à ceux qui documentent, créent des tutoriels ou travaillent en support technique, et dont les besoins dépassent la capture simple. Pour une capture rectangulaire sans annotation, l'outil natif de Windows suffit. Pour tout le reste, ShareX est là.