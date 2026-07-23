L'adresse postale, la formule de politesse, le paragraphe d'explication envoyé dix fois par semaine : une partie de votre clavier tourne en boucle. Espanso remplace ces litanies par des raccourcis de quelques caractères, gratuitement.
Le principe de l'expansion de texte rappelle la correction automatique du smartphone, à ceci près que le dictionnaire, c'est vous qui l'écrivez. Espanso, créé par le développeur italien Federico Terzi et aujourd'hui maintenu par une petite équipe, applique la recette à tout le système, sous Windows comme sur macOS et Linux. Publié sous licence libre GPL-3, le logiciel bénéficie toujours d'un développement actif avec une version 2.3 publiée en octobre 2025.
Deux points, quatre lettres, et le paragraphe s'écrit tout seul
Tout repose sur des déclencheurs : tapez « :mail » dans n'importe quelle application (messagerie, navigateur, traitement de texte) et Espanso substitue instantanément le texte associé, sans copier-coller. Les correspondances se rangent dans de simples fichiers texte au format YAML, qui se lisent comme des fiches de recettes : à gauche l'abréviation, à droite le texte servi.
Le logiciel dépasse le bloc de texte figé. Des variables insèrent la date du jour ou le contenu du presse-papiers, des formulaires ouvrent une petite fenêtre à compléter avant de générer la réponse, et des déclencheurs à motifs gèrent les cas plus fins. Les bricoleurs peuvent même injecter le résultat d'un script ou d'une commande directement dans leur texte. Une barre de recherche, appelée par Alt+Espace, retrouve le bon extrait quand la mémoire flanche.
Pour ne pas partir d'une page blanche, le Hub d'Espanso propose des paquets communautaires prêts à l'emploi : émojis, caractères accentués, extraits de code ou gabarits de réponses s'installent en une commande.
Zéro abonnement, zéro cloud, et un code que chacun peut lire
La référence commerciale du secteur, TextExpander, facture 3,33 dollars par mois (environ 40 dollars à l'année) pour l'essentiel de ce qu'Espanso offre gratuitement à un utilisateur seul. L'écart se justifie surtout pour les équipes, à qui l'outil payant apporte partage de bibliothèques et administration centralisée ; en solo, la note s'arrête à zéro.
La confidentialité pèse tout autant dans la balance. Un outil d'expansion de texte, par construction, surveille la frappe pour repérer ses déclencheurs : mieux vaut savoir qui regarde. Ici, tout s'exécute et se stocke en local, sans compte ni synchronisation imposée, le code ouvert se laisse auditer, et les binaires Windows sont signés numériquement. La contrepartie assume son public : la configuration passe par des fichiers texte, sans interface graphique d'édition, ce qui ravira les habitués des éditeurs de code et rebutera les allergiques.