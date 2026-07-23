Pour ne pas partir d'une page blanche, le Hub d'Espanso propose des paquets communautaires prêts à l'emploi : émojis, caractères accentués, extraits de code ou gabarits de réponses s'installent en une commande.

Zéro abonnement, zéro cloud, et un code que chacun peut lire

La référence commerciale du secteur, TextExpander, facture 3,33 dollars par mois (environ 40 dollars à l'année) pour l'essentiel de ce qu'Espanso offre gratuitement à un utilisateur seul. L'écart se justifie surtout pour les équipes, à qui l'outil payant apporte partage de bibliothèques et administration centralisée ; en solo, la note s'arrête à zéro.

La confidentialité pèse tout autant dans la balance. Un outil d'expansion de texte, par construction, surveille la frappe pour repérer ses déclencheurs : mieux vaut savoir qui regarde. Ici, tout s'exécute et se stocke en local, sans compte ni synchronisation imposée, le code ouvert se laisse auditer, et les binaires Windows sont signés numériquement. La contrepartie assume son public : la configuration passe par des fichiers texte, sans interface graphique d'édition, ce qui ravira les habitués des éditeurs de code et rebutera les allergiques.