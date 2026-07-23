Le studio de typographie Mixfont propose une police qui superpose deux mots dans un même texte, l'un visible de près, l'autre seulement en prenant du recul.
Le studio Mixfont, fondé par Eric Lu, a mis en ligne Decoy, une police qui affiche un mot différent selon la distance de lecture. L'outil est pensé pour perturber la lecture automatisée des intelligences artificielles et des logiciels d'OCR, sans gêner la lecture humaine.
Un principe emprunté aux illusions d'optique
Le fonctionnement de Decoy repose sur les fréquences spatiales. Cette notion décrit la façon dont un œil, humain ou artificiel, traite les détails d'une image selon leur finesse. Chaque lettre combine deux couches : un tracé fin et précis au premier plan, contrasté par une masse plus floue en arrière-plan. Une intelligence artificielle qui analyse un texte pixel par pixel se concentre sur le tracé net et laisse de côté la masse floue. Il en va de même pour les logiciel OCR. Un œil humain, lui, reconstitue ce second message en prenant du recul ou en plissant les yeux.
Le principe découle des images hybrides que les chercheurs en perception visuelle étudient depuis des décennies. Le plus connu de ces portraits montre Albert Einstein de près et Marilyn Monroe de loin. Mixfont l'applique à un alphabet complet.
Mais Decoy n'est pas qu'une simple démonstration. Vous pouvez télécharger cette police en récupérant le fichier TTF téléchargeable. Décoy est dérivé de DejaVu Sans Mono. On peut l'utiliser gratuitement, à titre personnel ou commercial. En revanche, une fois installé, il n'est pas possible de contrôler les lettres qui apparaitront au-dessus du texte flou. Mixfont propose de créer des doubles messages directement depuis la page de présentation.
Début 2024, nous rapportions le lancement de Nightshade, un outil qui modifie des images pour perturber leur interprétation par des IA comme Midjourney ou DALL-E. Ce n'est d'ailleurs pas le premier coup d'essai pour Mixfont, qui par ailleurs a conçu Ghost Font, où le message caché se révèle grâce au mouvement de l'image plutôt qu'à l'éloignement du regard.
Le studio explique avoir mené un test sur Gemini 3.5, qui échoue à lire le message caché, mais présente cette police comme un premier obstacle suffisant pour brouiller une première lecture par une IA, mais pas comme une protection définitive. Sur Hacker News, plusieurs utilisateurs ont réussi à percer le secret de Decoy en formulant la bonne consigne à un agent IA.