Le fonctionnement de Decoy repose sur les fréquences spatiales. Cette notion décrit la façon dont un œil, humain ou artificiel, traite les détails d'une image selon leur finesse. Chaque lettre combine deux couches : un tracé fin et précis au premier plan, contrasté par une masse plus floue en arrière-plan. Une intelligence artificielle qui analyse un texte pixel par pixel se concentre sur le tracé net et laisse de côté la masse floue. Il en va de même pour les logiciel OCR. Un œil humain, lui, reconstitue ce second message en prenant du recul ou en plissant les yeux.

Le principe découle des images hybrides que les chercheurs en perception visuelle étudient depuis des décennies. Le plus connu de ces portraits montre Albert Einstein de près et Marilyn Monroe de loin. Mixfont l'applique à un alphabet complet.

Mais Decoy n'est pas qu'une simple démonstration. Vous pouvez télécharger cette police en récupérant le fichier TTF téléchargeable. Décoy est dérivé de DejaVu Sans Mono. On peut l'utiliser gratuitement, à titre personnel ou commercial. En revanche, une fois installé, il n'est pas possible de contrôler les lettres qui apparaitront au-dessus du texte flou. Mixfont propose de créer des doubles messages directement depuis la page de présentation.