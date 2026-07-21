Les temps sont durs pour Xiaomi. La marque chinoise a ainsi affiché lors du premier trimestre 2026 des ventes à hauteur de 33,8 millions d'unités, soit un recul de 19,2% par rapport à la même période l'an dernier. Une situation tendue qui ne devrait pas durer semble-t-il.

En effet, des sources industrielles chinoises, dont le leaker Ice Universe se fait l'écho dans une message posté sur X, indiquent que Xiaomi a revu à la hausse ses perspectives de ventes pour cette année. Le groupe les a ainsi fait passer de 90 à 110 millions d'unités, soit une hausse de 16%.