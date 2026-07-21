La pénurie de RAM a fait très mal aux prix des smartphones. Pourtant, du côté de Xiaomi, on pense que cette situation pourrait bien prochainement se calmer.
À la fin de l'année dernière, Xiaomi avait été un des premiers constructeurs a prévenir publiquement que la pénurie de RAM allait affecter les prix des smartphones. Il faut dire que la marque, qui s'appuie beaucoup sur des modèles entrée et milieu de gamme, est structurellement plus sensible à la hausse des prix des composants qu'un Apple. Et pourtant, cette crise ne devrait pas faire mal à Xiaomi aussi longtemps qu'on le croyait.
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Xiaomi revoit à la hausse ses perspectives de vente en 2026
Les temps sont durs pour Xiaomi. La marque chinoise a ainsi affiché lors du premier trimestre 2026 des ventes à hauteur de 33,8 millions d'unités, soit un recul de 19,2% par rapport à la même période l'an dernier. Une situation tendue qui ne devrait pas durer semble-t-il.
En effet, des sources industrielles chinoises, dont le leaker Ice Universe se fait l'écho dans une message posté sur X, indiquent que Xiaomi a revu à la hausse ses perspectives de ventes pour cette année. Le groupe les a ainsi fait passer de 90 à 110 millions d'unités, soit une hausse de 16%.
Le géant chinois voit le marché de la RAM se calmer prochainement
Toujours d'après la même source, cette revue à la hausse des attentes serait surtout portée par les ventes de modèles entrée de gamme. Une bonne nouvelle pour le marque, qui provient d'une prédiction inattendue : les choses devraient aller d'un coup beaucoup mieux sur le marché de la RAM.
« Selon une source proche du dossier, Xiaomi estime que le marché de la mémoire est sur le point de rebondir » explique ainsi Ice Universe. Une nouvelle assez étonnante quand on voit la demande actuelle pour les composants mémoires, qui dépasse l'offre. Xiaomi pense-t-il que les projets gargantuesques en train d'être mis en place du côté de la Chine, avec CXMT et YMTC en pleine ascension, vont changer la donne sur le marché mondial .