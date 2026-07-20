Cette annonce coïncide avec une autre révélation : un document déposé auprès du régulateur boursier américain confirme que Netflix a payé environ 587 millions de dollars, intégralement en liquidités, pour racheter InterPositive en mars dernier. Fondée en 2022 par Ben Affleck, cette société s'était donné pour mission de bouleverser les effets visuels grâce à l'IA, sans empiéter sur la dimension créative du métier de cinéaste, de l'écriture à la réalisation en passant par le jeu d'acteur.

InterPositive avait constitué un jeu de données propriétaire sur un plateau de tournage fermé, à l'origine d'un premier modèle entraîné à comprendre la logique visuelle et la cohérence éditoriale d'un film, tout en respectant les contraintes bien réelles d'un tournage : plans manquants, remplacement d'arrière-plan ou éclairage imparfait. Affleck s'est engagé comme conseiller senior dans le cadre de cet accord.

Avec 300 productions déjà concernées et un investissement de cette ampleur, Netflix ne semble plus tester l'IA générative dans un coin de laboratoire : elle en a fait un outil de production à part entière, au risque de raviver les tensions qui avaient déjà secoué Hollywood lors des grèves de 2023.