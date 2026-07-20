Lors de sa dernière publication de résultats, Netflix a confirmé qu'environ 300 de ses productions utilisent désormais l'intelligence artificielle générative, principalement en post-production. Une annonce qui coïncide avec la révélation du montant payé pour racheter InterPositive, la société d'IA fondée par Ben Affleck.
L'intelligence artificielle générative s'installe discrètement mais massivement dans les studios Netflix. Alors que le géant du streaming avait longtemps évoqué le sujet avec prudence, son co-directeur général Ted Sarandos a livré cette semaine un chiffre qui donne enfin la mesure du phénomène : près de 300 titres du catalogue ont déjà recours à ces technologies à un stade ou un autre de leur fabrication. Une annonce qui tombe au moment même où l'entreprise dévoile le prix de son pari le plus emblématique dans ce domaine, le rachat de la société fondée par Ben Affleck.
De la conception à la livraison, l'usage de l'IA se généralise
Selon Ted Sarandos, l'IA générative se déploie désormais rapidement sur l'ensemble du processus créatif, de la conception à la pré-visualisation, jusqu'à la post-production et la livraison finale. Le dirigeant affirme que ces outils permettent d'obtenir un rendu de meilleure qualité, produit plus rapidement et plus efficacement qu'avec les méthodes traditionnelles. La concentration la plus importante de ces usages se situerait aujourd'hui en post-production, notamment pour des plans ou des séquences particulièrement complexes à réaliser.
Sarandos a cité un exemple concret pour illustrer cette évolution : le documentaire The American Experiment, produit avec le soutien de Tom Hanks, comporte 17 minutes de séquences qu'il qualifie d'améliorées par l'IA. Ces images auraient permis d'élargir l'ambition de la série d'une manière qui n'aurait tout simplement pas été envisageable auparavant, tout en étant produites deux fois plus vite et à moitié moins cher que par les méthodes de production classiques.
587 millions de dollars pour la société de Ben Affleck : un investissement massif dans l'IA générative
Cette annonce coïncide avec une autre révélation : un document déposé auprès du régulateur boursier américain confirme que Netflix a payé environ 587 millions de dollars, intégralement en liquidités, pour racheter InterPositive en mars dernier. Fondée en 2022 par Ben Affleck, cette société s'était donné pour mission de bouleverser les effets visuels grâce à l'IA, sans empiéter sur la dimension créative du métier de cinéaste, de l'écriture à la réalisation en passant par le jeu d'acteur.
InterPositive avait constitué un jeu de données propriétaire sur un plateau de tournage fermé, à l'origine d'un premier modèle entraîné à comprendre la logique visuelle et la cohérence éditoriale d'un film, tout en respectant les contraintes bien réelles d'un tournage : plans manquants, remplacement d'arrière-plan ou éclairage imparfait. Affleck s'est engagé comme conseiller senior dans le cadre de cet accord.
Avec 300 productions déjà concernées et un investissement de cette ampleur, Netflix ne semble plus tester l'IA générative dans un coin de laboratoire : elle en a fait un outil de production à part entière, au risque de raviver les tensions qui avaient déjà secoué Hollywood lors des grèves de 2023.
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