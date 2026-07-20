Microsoft va renforcer la protection des PDF confidentiels stockés dans OneDrive et SharePoint. Les entreprises pourront empêcher leur capture à l’écran, mais uniquement lorsqu’ils seront consultés dans Edge.
Empêcher le téléchargement d’un document sensible ne suffit pas toujours à le protéger, puisqu’il est encore possible d’en conserver une copie en réalisant une capture d’écran. Une brèche que Redmond compte refermer dans OneDrive et SharePoint grâce à une nouvelle restriction appliquée aux PDF protégés par Microsoft Purview. Attendue pour la fin du mois d’août 2026, elle s’adressera aux environnements professionnels utilisant la solution. Et, comme souvent avec les services de l’éditeur, elle sera réservée à Microsoft Edge.
Le web n’échappera plus aux règles de Purview
Dans le détail, la fonction concernera les PDF dont l’étiquette de confidentialité Microsoft Purview interdit la copie. Pour l’appliquer, les administrateurs devront activer la stratégie « Ne pas autoriser la capture d’écran dans OneDrive et SharePoint ». Toute tentative réalisée depuis la visionneuse web sera alors automatiquement neutralisée.
Microsoft n’a pas encore précisé comment cette restriction se manifestera. Il faudra donc attendre son déploiement pour savoir si le navigateur bloquera directement l’opération ou masquera le contenu du document dans l’image obtenue.
Les administrateurs pourront aussi interdire le téléchargement du fichier. En combinant les deux protections, ils empêcheront le destinataire de l’enregistrer sur son appareil pour l’ouvrir dans un lecteur PDF local et contourner le blocage.
Microsoft comble ainsi une lacune de OneDrive et SharePoint sur le web. Jusqu’ici, les PDF affichés dans le navigateur n’appliquaient pas l’interdiction de capture prévue par Purview, contrairement à leur ouverture dans les applications de bureau. La protection pourra notamment continuer de s’exercer lorsque le document sera consulté par une personne extérieure à l’entreprise.
Une exclusivité Edge, pour le moment
Pratique, mais avec une limite de taille : le dispositif ne fonctionnera initialement que dans Microsoft Edge. D’après Windows Latest, Microsoft ne serait pas encore en mesure de garantir une application uniforme de la restriction dans les autres navigateurs.
Cette contrainte devrait poser moins de difficultés dans les entreprises, puisque les administrateurs peuvent imposer Edge sur les appareils gérés. Une restriction techniquement défendable, mais qui sert aussi les intérêts d’un éditeur qui ne manque jamais une occasion de pousser son propre navigateur dans Windows et ses services.
La protection pourrait par la suite être étendue aux autres navigateurs ainsi qu’aux applications mobiles. Aucun calendrier précis n’a encore été communiqué.
- Compatibilité avec les extensions Chrome
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