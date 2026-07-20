Dans le détail, la fonction concernera les PDF dont l’étiquette de confidentialité Microsoft Purview interdit la copie. Pour l’appliquer, les administrateurs devront activer la stratégie « Ne pas autoriser la capture d’écran dans OneDrive et SharePoint ». Toute tentative réalisée depuis la visionneuse web sera alors automatiquement neutralisée.

Microsoft n’a pas encore précisé comment cette restriction se manifestera. Il faudra donc attendre son déploiement pour savoir si le navigateur bloquera directement l’opération ou masquera le contenu du document dans l’image obtenue.

Les administrateurs pourront aussi interdire le téléchargement du fichier. En combinant les deux protections, ils empêcheront le destinataire de l’enregistrer sur son appareil pour l’ouvrir dans un lecteur PDF local et contourner le blocage.

Microsoft comble ainsi une lacune de OneDrive et SharePoint sur le web. Jusqu’ici, les PDF affichés dans le navigateur n’appliquaient pas l’interdiction de capture prévue par Purview, contrairement à leur ouverture dans les applications de bureau. La protection pourra notamment continuer de s’exercer lorsque le document sera consulté par une personne extérieure à l’entreprise.