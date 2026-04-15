L’idée n’est évidemment pas de bloquer un format très utilisé en entreprise, mais de lever un peu le voile sur ce qu’un fichier RDP cherche à faire avant toute connexion.

À compter de la mise à jour de sécurité d’avril 2026, l’application Connexion Bureau à distance doit donc afficher l’ensemble des paramètres contenus dans le fichier avant de lancer la session. Les demandes de redirection, autrement dit tout ce qui permet à la machine distante d’accéder à certaines ressources du PC local, sont désormais présentées séparément et désactivées par défaut.

Une alerte de sécurité doit également apparaître lors de la première ouverture d’un fichier RDP sur l’appareil. Ensuite, chaque lancement déclenche une boîte de dialogue dédiée, qui affiche l’adresse de l’ordinateur distant ainsi que la liste des accès demandés avant l’établissement de la connexion.

Windows fait enfin la différence entre les fichiers signés numériquement et ceux dont l’origine ne peut pas être vérifiée. Dans le premier cas, le nom de l’éditeur est affiché. Dans le second, l’utilisateur ou l’utilisatrice se retrouve face à un avertissement signalant une connexion distante inconnue.