Pour parvenir à ce résultat, Boiling Steam est d'abord parti du classement – tout ce qu'il y a de plus officiel – publié par Steam sur sa page des « 100 meilleures ventes selon le chiffre d'affaires ».

Là, Boiling Steam a noté la présence de la Steam Machine à la seconde place (elle est aujourd'hui 3ᵉ), entre les jeux Counter-Strike 2 et Palworld. En se référant à plusieurs sources, notre confrère a estimé que Counter-Strike 2 a généré autour de 19-20 millions de dollars de revenus, tandis que Palworld serait plutôt entre 7 et 9 millions.

De fait, cela veut dire que la Steam Machine a généré des revenus compris entre 10 et 18 millions de dollars par semaine. À partir de là, Boiling Steam a considéré que deux tiers des acheteurs ont opté pour la version la moins chère de la Steam Machine alors que le dernier tiers aurait choisi la version la plus onéreuse. Un modèle un peu arbitraire, mais il fallait bien choisir.

Une telle répartition conduirait à un prix moyen de 1 150 dollars qu'il « suffit » d'appliquer aux revenus évoqués précédemment. Boiling Steam évoque alors un scénario « bas » à 8 700 unités écoulées, mais privilégie plutôt les scénarios « moyen » (12 100 unités) et « élevé » (15 400 unités). Une méthode loin d'être parfaite bien sûr, mais qui donne tout de même une petite idée.

Valve ne réalise clairement pas le carton que certains pouvaient espérer au moment de l'annonce du produit, en novembre dernier. Cela dit, compte tenu de la situation actuelle, c'est loin d'être un échec et pourrait amener Valve à écouler entre 600 000 et 750 000 Steam Machines sur un an… sous réserve que le rythme se maintienne et que l'inflation soit contenue.