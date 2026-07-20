En l'absence du moindre chiffre de ventes communiqué par Valve, il faut se résoudre à des estimations pour évaluer le succès de la Steam Machine.
Il se vendrait entre 12 000 et 15 000 Steam Machines par semaine. Un chiffre qui ne provient pas d'une source officielle, en tout cas pas directement puisque Valve entretient le mystère autour des résultats de son mini-PC.
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Jusqu'à 15 000 Steam Machines par semaine
Pas plus tard que ce matin, alors que nous évoquions la double intervention de Yazan Aldehayyat et de Pierre-Loup Griffais sur Bloomberg pour évoquer le projet Steam Machine, nous avons parlé des ventes du mini-PC.
Nous citions alors les informations publiées ce week-end par TechPowerUp, le site se basant sur les estimations d'un autre confrère, Boiling Steam. Depuis son lancement, la Steam Machine se vendrait au rythme de 12 000 à 15 000 unités par semaine. Un chiffre loin d'être mauvais quand on pense au contexte actuel et au ticket d'entrée à plus de 1 000 euros.
Seulement voilà, Valve n'a rien communiqué de tel et, plus important, n'a donné aucun indice, aucune information qui permette de se lancer dans de telles estimations. Pour autant, le chiffre de Boiling Steam ne sort pas du chapeau. Notre confrère a été plutôt malin dans son estimation.
La méthode du « doigt mouillé » ? Pas tout à fait…
Pour parvenir à ce résultat, Boiling Steam est d'abord parti du classement – tout ce qu'il y a de plus officiel – publié par Steam sur sa page des « 100 meilleures ventes selon le chiffre d'affaires ».
Là, Boiling Steam a noté la présence de la Steam Machine à la seconde place (elle est aujourd'hui 3ᵉ), entre les jeux Counter-Strike 2 et Palworld. En se référant à plusieurs sources, notre confrère a estimé que Counter-Strike 2 a généré autour de 19-20 millions de dollars de revenus, tandis que Palworld serait plutôt entre 7 et 9 millions.
De fait, cela veut dire que la Steam Machine a généré des revenus compris entre 10 et 18 millions de dollars par semaine. À partir de là, Boiling Steam a considéré que deux tiers des acheteurs ont opté pour la version la moins chère de la Steam Machine alors que le dernier tiers aurait choisi la version la plus onéreuse. Un modèle un peu arbitraire, mais il fallait bien choisir.
Une telle répartition conduirait à un prix moyen de 1 150 dollars qu'il « suffit » d'appliquer aux revenus évoqués précédemment. Boiling Steam évoque alors un scénario « bas » à 8 700 unités écoulées, mais privilégie plutôt les scénarios « moyen » (12 100 unités) et « élevé » (15 400 unités). Une méthode loin d'être parfaite bien sûr, mais qui donne tout de même une petite idée.
Valve ne réalise clairement pas le carton que certains pouvaient espérer au moment de l'annonce du produit, en novembre dernier. Cela dit, compte tenu de la situation actuelle, c'est loin d'être un échec et pourrait amener Valve à écouler entre 600 000 et 750 000 Steam Machines sur un an… sous réserve que le rythme se maintienne et que l'inflation soit contenue.