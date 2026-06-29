À l’annonce de la Steam Machine par Valve en novembre 2025, les débats ont essentiellement porté sur les spécifications techniques du produit avec son processeur six cœurs et sa carte graphique RDNA 3.

Dans un cas comme dans l’autre, de nombreux joueurs s'inquiétaient du potentiel d’une machine techniquement dépassée avant même d’être mise sur le marché. Mais avec l’inflation galopante qu’a depuis connu la DRAM et la NAND, la question du prix de la Steam Machine a pris une place toujours plus importante dans le débat.

Une place d’ailleurs confortée par le mutisme de Valve qui a mis un temps certain à dévoiler le tarif de son bébé. Il faut dire que le groupe américain devait être bien embêté. Il n’est pas question pour nous de plaindre Valve, mais quand on travaille de nombreuses années sur un projet afin de placer un PC plutôt pas cher dans le salon et, ainsi, booster l’adoption de SteamOS, on doit l’avoir mauvaise de tomber au pire des moments.