Le système de réservation mis en place par Valve pour sa Steam Machine ne concerne pas tous les pays du monde. Au Japon, rien de tel.
L'approvisionnement en Steam Machine semble être inversement proportionnel au prix de vente. C'est en tout cas ce que laissent supposer les dernières informations en provenance du Japon où le PC est d'ores et déjà en vente, mais surtout, déjà épuisé !
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Un peu plus chère qu'en Europe
Il y a trois jours, Valve levait enfin le voile sur la date de lancement et les tarifs de sa fameuse Steam Machine, le mini-PC que la firme américaine a présenté il y a plus de six mois.
Nous le craignions tous, les prix sont élevés, mais peut-être encore un peu plus important, Valve a décidé de mettre en place un système de réservation et de loterie afin de distribuer les exemplaires de son mini-PC. Il faut donc d'abord s'enregistrer sur le site de Steam pour valider la réservation d'un des quatre modèles disponibles et, ensuite seulement, peut-être être tiré au sort.
Au Japon et dans quelques autres pays d'Asie comme Taïwan ou la région de Hong-Kong, Valve ne se charge pas de la distribution de ses produits. Elle fait appel à un partenaire local, la société Komodo.
« Sold out »
Komodo qui, contrairement à Valve donc, n'a pas opté pour un tel système de réservation/loterie, mais proposait exactement les mêmes produits, avec deux grandes variantes et deux conditionnements pour chaque.
« Proposait » ? En effet, car les stocks sont visiblement partis très rapidement. Le modèle 512 Go était à 189 980 yens sans manette et 204 980 avec un Steam Controller, ce qui revenait à plus ou moins 1 175 et 1 268 dollars. De son côté, le modèle 2 To était facturé 249 980 yens sans la manette et 264 980 yens avec, soit respectivement 1 546 et 1 639 dollars.
Des prix donc un peu plus élevés que ceux pratiqués aux États-Unis ou en Europe, mais qui n'ont pas effrayé les amateurs. En peu de temps, toutes les Steam Machines ont ainsi trouvé preneur et Komodo a remplacé les tarifs par des étiquettes « sold out », « épuisé » en français. Bien sûr, avant de parler de succès, il faudrait savoir combien d'exemplaires étaient mis sur le marché.