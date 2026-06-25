Il y a trois jours, Valve levait enfin le voile sur la date de lancement et les tarifs de sa fameuse Steam Machine, le mini-PC que la firme américaine a présenté il y a plus de six mois.

Nous le craignions tous, les prix sont élevés, mais peut-être encore un peu plus important, Valve a décidé de mettre en place un système de réservation et de loterie afin de distribuer les exemplaires de son mini-PC. Il faut donc d'abord s'enregistrer sur le site de Steam pour valider la réservation d'un des quatre modèles disponibles et, ensuite seulement, peut-être être tiré au sort.

Au Japon et dans quelques autres pays d'Asie comme Taïwan ou la région de Hong-Kong, Valve ne se charge pas de la distribution de ses produits. Elle fait appel à un partenaire local, la société Komodo.