On pouvait difficilement imaginer pire période pour lancer un produit comme la Steam Machine. On sait effectivement que la double crise de la DRAM et de la NAND affecte prioritairement les configurations les moins onéreuses.

Ce n'est pas surprenant puisque sur ces configurations d'entrée de gamme, la moindre augmentation met en péril tout l'équilibre financier. Mémoire et unité de stockage pèsent maintenant comme jamais sur des machines comme le mini-PC « pour le salon » imaginé par Valve. Hélas, tout porte à croire que la situation devrait encore se dégrader avant une, hypothétique, amélioration.

Il y a quelques jours, c'est le patron de l'une des principales entreprises du secteur, SK Hynix, qui se montrait pessimiste pour 2027 : « Nous prévoyons que l’année prochaine sera la pire de l’histoire du secteur du point de vue de l’offre [en DRAM] », a expliqué Kwak Noh-Jung avant d’ajouter : « La demande de nos clients continue d'augmenter, alors que nos capacités [de production] sont limitées ».

Un pessimisme visiblement partagé par certains des principaux responsables du programme Steam Machine chez Valve. Les ingénieurs Yazan Aldehayyat et Pierre-Loup Griffais sont ainsi intervenus auprès de Bloomberg.