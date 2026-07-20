La double crise autour de la DRAM et de la NAND a torpillé le lancement de la Steam Machine. Aucune amélioration en vue dans les six prochains mois.
Prix élevé, stocks faméliques, absence totale de chiffres de ventes, la sortie de la Steam Machine n'est pas loin d'être un fiasco, mais tout porte à croire que Valve n'est pas sorti de l'auberge avec son mini-PC. Bien au contraire…
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La crise de la DRAM se poursuit
On pouvait difficilement imaginer pire période pour lancer un produit comme la Steam Machine. On sait effectivement que la double crise de la DRAM et de la NAND affecte prioritairement les configurations les moins onéreuses.
Ce n'est pas surprenant puisque sur ces configurations d'entrée de gamme, la moindre augmentation met en péril tout l'équilibre financier. Mémoire et unité de stockage pèsent maintenant comme jamais sur des machines comme le mini-PC « pour le salon » imaginé par Valve. Hélas, tout porte à croire que la situation devrait encore se dégrader avant une, hypothétique, amélioration.
Il y a quelques jours, c'est le patron de l'une des principales entreprises du secteur, SK Hynix, qui se montrait pessimiste pour 2027 : « Nous prévoyons que l’année prochaine sera la pire de l’histoire du secteur du point de vue de l’offre [en DRAM] », a expliqué Kwak Noh-Jung avant d’ajouter : « La demande de nos clients continue d'augmenter, alors que nos capacités [de production] sont limitées ».
Un pessimisme visiblement partagé par certains des principaux responsables du programme Steam Machine chez Valve. Les ingénieurs Yazan Aldehayyat et Pierre-Loup Griffais sont ainsi intervenus auprès de Bloomberg.
Les prix de gros invitent au pessimisme
L'objectif de la rencontre était de parler de manière plus générale de ce projet de Steam Machine et des ambitions de Valve. Une partie non négligeable de l'interview aura toutefois porté sur les difficultés actuelles… et à venir.
À l'heure actuelle, la Steam Machine n'est plus réellement disponible. La vente a été organisée au travers d'une vaste loterie et de nombreux joueurs se sont retrouvés sur liste d'attente sans avoir aucune idée des délais. Valve se montre discret et ne communique ni chiffre de vente ni état des stocks. Inutile d'être grand clerc pour comprendre que les choses vont mal.
Yazan Aldehayyat explique que la crise actuelle est loin d'être terminée et précise que « ce que les consommateurs voient actuellement dans les rayons des magasins accuse un retard d’au moins trois à six mois par rapport à ce que nous constatons au niveau de l’approvisionnement en gros ». Pour faire simple, les prix actuels ne sont pas le reflet de ceux de demain.
L'ingénieur de Valve ne donne aucune piste, mais on pourrait alors tout à fait imaginer que les 1 039 euros, premier prix de la Steam Machine, soient revus à la hausse dans les prochaines semaines. À minima, les stocks resteront faibles en espérant des jours meilleurs, Valve ayant toujours refusé de « tricher » en vendant sa machine à perte.
Aujourd'hui, à en croire nos confrères de TechPowerUp, les ventes de Steam Machines sont comprises entre 12 000 et 15 000 exemplaires par semaine. Ce n'est pas si mal compte tenu de la situation actuelle, mais ça reste sans doute loin des objectifs initiaux de Valve qui annonce faire ce qu'il peut. Pierre-Loup Griffais explique effectivement « produire tout ce que l’on peut », mais Valve est limité par les stocks de mémoire.