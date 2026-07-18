Le FBI avait ouvert l’enquête en février, en appelant les joueurs concernés à témoigner. Après avoir identifié un premier complice, les agents l’ont interrogé. Ce dernier a expliqué avoir aidé à financer et à promouvoir les jeux en échange d’une part des cryptomonnaies volées, d’après la plainte déposée par les procureurs. Les enquêteurs ont ensuite repéré un compte crypto lié au groupe, avant de tracer les paiements effectués depuis ce compte vers plusieurs cartes-cadeaux, dont des cartes UberEats.

En exploitant une citation à comparaître adressée à Uber, les enquêteurs ont relié ces cartes à un compte de livraison, dont les commandes arrivaient chez Zyaire Wilkins, connu en ligne sous le pseudonyme Sibel.eth.

Munis d’un mandat, les agents ont perquisitionné son domicile et saisi son ordinateur portable, ses téléphones et ses portefeuilles numériques. Il n’a répondu à aucune question, selon la plainte. Son avocat n'a pas donné suite à une demande de commentaire.

Comme au début de l’affaire, le FBI recommande aux victimes potentielles qui ont téléchargé l’un des huit jeux cités de lui transmettre leur témoignage via son formulaire dédié, ou signaler une perte financière auprès du centre de plaintes IC3.

