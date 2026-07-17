Il n'y aura donc pas de reprise de Rakuten France, malgré le dépôt de plusieurs projets de reprise. La direction vient ainsi d'annoncer que la plateforme fermera ses portes durant le troisième ou le quatrième trimestre de l'année 2026. Le groupe veut en effet laisser le temps aux différents acheteurs et revendeurs de prendre leurs dispositions.

La décision aurait été soutenue en interne. « Cette décision est soutenue par le CSE qui a rendu un avis négatif sur ces deux propositions de reprise la semaine dernière tout comme le management de Rakuten » a ainsi indiqué au Figaro une source proche du dossier.