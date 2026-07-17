Cela faisait maintenant quelques mois que l'avenir de la marketplace était en suspens. Finalement, c'est la pire option qui est choisie, avec une fermeture pure et simple pour Rakuten France.
Peu de noms de plateformes d'e-commerce sont aussi connues des Français que Rakuten France, la marketplace originellement connue comme Priceminister et rachetée en 2010 par le Japonais Rakuten. Celle-ci était depuis déjà un certain temps en difficulté, au point qu'en avril dernier, la direction avait informé le personnel qu'elle allait à l'avenir soit être reprise, soit tout simplement cesser ses activités.
Rakuten France va finalement fermer à la fin 2026
Il n'y aura donc pas de reprise de Rakuten France, malgré le dépôt de plusieurs projets de reprise. La direction vient ainsi d'annoncer que la plateforme fermera ses portes durant le troisième ou le quatrième trimestre de l'année 2026. Le groupe veut en effet laisser le temps aux différents acheteurs et revendeurs de prendre leurs dispositions.
La décision aurait été soutenue en interne. « Cette décision est soutenue par le CSE qui a rendu un avis négatif sur ces deux propositions de reprise la semaine dernière tout comme le management de Rakuten » a ainsi indiqué au Figaro une source proche du dossier.
Aucun des repreneurs en lice n'a convaincu
Pour rappel, un fonds d'investissement étranger ainsi que Pixmania avaient présenté un dossier de reprise. Sans succès. « Chaque offre reçue a été rigoureusement évaluée à l'aune de trois critères prioritaires : la préservation du plus grand nombre de postes possible, les conditions financières de l'offre et la capacité du plan de reprise à assurer la pérennité de l'activité à long terme. Aucune des offres reçues ne remplissait ces trois critères » a précisé la direction de Rakuten France.
Rakuten France a depuis une décennie dû faire avec la concurrence du monstre qu'est Amazon, puis avec l'irruption des acteurs chinois comme Temu, Shein ou AliExpress. Résultat, « le nombre de clients a baissé de 33 % en dix ans et le trafic a reculé de 42 % sur la même période » expliquait le groupe au mois de mai dernier.