Le principe de Pulsar repose sur l'orbite basse. Plus proche de la Terre que le GPS, positionné en orbite moyenne, un satellite Pulsar émet un signal jusqu'à 100 fois plus puissant. Cette différence change l'usage concret : la réception devient possible en ville dense, sous une canopée épaisse, voire à l'intérieur d'un bâtiment, des zones où le GPS peine ou échoue.

Cette puissance a été testée lors de campagnes de brouillage en conditions réelles, menées dans plusieurs pays. Xona affirme avoir réduit de 95% la zone efficace d'un brouilleur par rapport à un signal GPS classique. L'entreprise a aussi ajouté un filigrane anti-spoofing à chaque diffusion. Pour mémoire, le spoofing consiste à générer un faux signal de navigation pour tromper un récepteur, une menace qui inquiète particulièrement l'aviation civile et le transport maritime. Un récepteur peut ainsi vérifier, grâce à une preuve cryptographique, qu'un signal provient bien d'un satellite en orbite et non d'un émetteur au sol qui chercherait à l'imiter.

Le satellite a aussi été testé en intérieur, dans la cage d'escalier en béton du bureau montréalais de Xona, un environnement où le GPS reste hors service. Sa précision native a par ailleurs progressé, passant de 4,2 centimètres d'erreur de télémétrie lors des premiers essais à 1,5 centimètre aujourd'hui, soit un gain de plus de 2,8 fois. Cette évolution tient à l'architecture du satellite, dont le signal est entièrement défini par logiciel : Xona peut déployer des correctifs et des améliorations en orbite, sans attendre un nouveau matériel. Sur un an, quatre mises à jour majeures ont été livrées de cette façon.