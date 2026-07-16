Concrètement, avec l'abonnement Premium, les publicités et interruptions disparaissent purement et simplement de YouTube comme de YouTube Kids, que l'on regarde des vidéos voyage, des tutoriels, des tests de produits divers, des recettes de cuisine, du sport, des contenus éducatifs ou des dessins animés. La musique et les vidéos continuent aussi de tourner en fond sonore, que l'écran soit verrouillé ou qu'une autre application ait pris le relais à l'écran, et il devient possible de télécharger ses contenus favoris pour les emporter partout, même sans connexion. Notez que YouTube Music Premium est compris dans le lot, avec un import facilité des playlists venues d'autres services.