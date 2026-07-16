Free et YouTube officialisent ce jeudi 16 juillet un partenariat inédit en France. Les abonnés Freebox et mobile de l'opérateur vont pouvoir profiter de YouTube Premium à un tarif trois euros moins cher, entre autres avantages.
C'est une grande première sur le marché français des télécoms, et elle est à mettre au crédit de Free. L'annonce est tombée ce jeudi 16 juillet, les abonnés Freebox et mobile de l'opérateur de Xavier Niel pourront profiter de l'intégralité de l'écosystème YouTube sans la moindre publicité, moyennant un abonnement facturé directement sur leur facture Free. Cerise sur le gâteau, le premier mois ne coûtera rien, sous conditions tout de même. On vous explique.
Qui peut en profiter de YouTube Premium moins cher avec Free, et à quelles conditions ?
L'offre YouTube Premium à tarif réduit concerne les abonnés Freebox Ultra, Ultra Essentiel, Pop, Pop S, Révolution, Delta ou Box 5G, ainsi que tous les clients mobile Free, qui peuvent y accéder. Dans le détail, l'abonnement est proposé au tarif de 9,99 euros par mois, après un premier mois gratuit, au lieu de 12,99 euros au prix classique. Attention, Free annonce depuis son espace client que l'offre est accessible jusqu'au 30 septembre 2026.
Seule contrainte technique, la création d'un compte Google reste obligatoire, comme pour tout abonnement YouTube Premium classique. Côté paiement, vous n'avez pas besoin de sortir votre carte bancaire. Il suffit de prendre la direction de l'Espace Abonné ou d'ouvrir l'application Free pour souscrire en quelques secondes, l'abonnement venant s'ajouter automatiquement à la facture mensuelle habituelle.
Devant la télé, le service fonctionne sur les Player TV Free 4K, Freebox Révolution et Free Devialet. Les possesseurs d'une Freebox Pop ont en plus la main sur un bouton YouTube dédié, directement présent sur leur télécommande, pour lancer l'appli en une seconde. Notons, et c'est un bémol, que l'accès reste limité à une seule connexion à la fois, et que l'offre n'est disponible qu'en France métropolitaine. Quant au mois offert, il est réservé aux nouveaux abonnés ainsi qu'à ceux ayant résilié un abonnement YouTube Premium, Music Premium ou Premium Lite depuis au moins six mois, en sachant qu'il ne peut être activé qu'une fois tous les douze mois.
Sans pub, sans coupure : ce que change vraiment YouTube Premium
Concrètement, avec l'abonnement Premium, les publicités et interruptions disparaissent purement et simplement de YouTube comme de YouTube Kids, que l'on regarde des vidéos voyage, des tutoriels, des tests de produits divers, des recettes de cuisine, du sport, des contenus éducatifs ou des dessins animés. La musique et les vidéos continuent aussi de tourner en fond sonore, que l'écran soit verrouillé ou qu'une autre application ait pris le relais à l'écran, et il devient possible de télécharger ses contenus favoris pour les emporter partout, même sans connexion. Notez que YouTube Music Premium est compris dans le lot, avec un import facilité des playlists venues d'autres services.
Au sujet de ce rapprochement, Nicolas Thomas, le directeur général de Free, ne cache pas viser une demande client largement exprimée : profiter de son quotidien numérique sans publicité, sans interruption et au meilleur prix. En miroir, Justine Ryst, directrice générale de YouTube pour la France et l'Europe du Sud, y voit surtout un moyen d'ancrer durablement la plateforme dans l'écosystème fixe et mobile de l'opérateur. Un pari qui a du sen, puisqu'avec 23,3 millions d'abonnés particuliers revendiqués fin mars 2026, dont 15,7 millions en mobile et 7,6 millions en fixe, Free offre à YouTube, qui de son côté compte plus de 125 millions d'abonnés Premium, une sacrée caisse de résonance.