Squeak

C’est logique pour les montres connectées, si le changement de batterie nécessite des conditions particulières impossibles pour le grand public par exemple. Avec une telle miniaturisation, la moindre poussière peut perturber le fonctionnement, j’imagine aussi que le coût de la main d’œuvre serait plus élevé aussi. Peut-être sur une montre à plus de 200 euros le remplacement de la batterie est rentable sinon mieux vaut en acheter une nouvelle. Et ne parlons même pas des bagues connectées.

Après, tout dépend de la durabilité de la batterie. J’ai une Garmin Instinct achetée fin 2021, la batterie est certes moins endurante aujourd’hui mais est encore tout à fait utilisable y compris pour des activités longues.