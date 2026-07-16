Reste la question du montant. Et là, coup de théâtre, la cour ne se contente pas de confirmer ou d'annuler la saisie, elle refait elle-même le calcul du préjudice subi par The Walt Disney Company. Elle décide d'estime combien d'abonnements Disney+ auraient pu être vendus si les visiteurs mensuels d'Uptobox avaient payé pour regarder légalement du contenu, plutôt que de le pirater. Mais les juges resserrent surtout la fenêtre temporelle prise en compte, en ne retenant que les deux mois pendant lesquels les messages litigieux de Lucas ont pu réellement inciter au piratage, avant que le service ne devienne totalement inaccessible après les saisies de septembre 2023. Du coup, la facture a fondu, en passant de 16,1 millions euros à 306 000 euros, soit cinquante fois moins. Lucas, qui réclamait de son côté 15 000 euros pour préjudice moral, repart les mains vides. Sa demande est rejetée, et il devra même payer les frais de justice, à hauteur de 8 000 euros versés à Disney.