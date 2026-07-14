« Après échange avec nos ingénieurs, nous confirmons qu'un problème connu affecte actuellement le BIOS de la Steam Machine. Celui-ci déclenche l'allumage des LED rouges plus tôt qu'il ne le devrait. Une mise à jour du BIOS est en cours de développement et sera déployée prochainement. Elle portera le seuil de déclenchement des alertes à 100 °C pour le CPU comme pour le GPU, contre 95 °C pour le processeur et 90 °C pour la puce graphique avec le BIOS actuel » indique Valve.