Une simple mise à jour logicielle va mettre un terme aux alertes de surchauffe qui agacent certains joueurs sur Steam Machine, en relevant le seuil de déclenchement de la célèbre ligne rouge de la console, actuellement trop bas selon Valve.
Les propriétaires de Steam Machine ayant déjà vu leur console interrompre une partie à cause d'une alerte de surchauffe peuvent souffler. Valve va en effet modifier le seuil de déclenchement de son indicateur thermique, afin d'éviter les faux positifs qui pouvaient apparaître alors même que la machine fonctionnait dans des conditions normales.
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Valve relève le seuil de déclenchement de son alerte rouge
Evoquée par WCCFTech, une modification va être apportée par Valve au comportement de la LED d'alerte de la Steam Machine. L'objectif est ici de limiter les interruptions de jeu provoquées par des alertes de surchauffe qui ne correspondent pas forcément à une situation critique.
« Après échange avec nos ingénieurs, nous confirmons qu'un problème connu affecte actuellement le BIOS de la Steam Machine. Celui-ci déclenche l'allumage des LED rouges plus tôt qu'il ne le devrait. Une mise à jour du BIOS est en cours de développement et sera déployée prochainement. Elle portera le seuil de déclenchement des alertes à 100 °C pour le CPU comme pour le GPU, contre 95 °C pour le processeur et 90 °C pour la puce graphique avec le BIOS actuel » indique Valve.
Cette évolution intervient alors que certains utilisateurs rapportaient des alertes répétées, notamment sur les titres les plus exigeants ou lors de longues sessions de jeu, sans que les performances de la machine ne soient réellement affectées.
La « red line of death » reste un indicateur utile
Comme nous l'expliquions déjà au tout début du mois de juillet, la Steam Machine dispose d'une bande lumineuse capable de changer de couleur selon son état. Lorsqu'elle devient entièrement rouge et reste fixe, cela signale un problème de surchauffe.
Le changement opéré par Valve ne remet donc pas en cause le fonctionnement de cet indicateur, mais ajuste simplement sa sensibilité. En relevant le seuil à 100 °C, le constructeur entend mieux distinguer les véritables situations de surchauffe des pics de température momentanés, devenus plus fréquents avec certains jeux récents.
Une modification qui devrait améliorer l'expérience des joueurs concernés en évitant des alertes intempestives, tout en conservant bien sûr un dispositif de sécurité destiné à protéger le matériel lorsque les températures deviennent réellement préoccupantes. Rappelons qu'en temps normal, la LED de la Steam Machine affiche une couleur bleue.