La Steam Machine de Valve a ceci de particulier qu’elle offre à ses usagers la possibilité de modifier la face avant. Les accessoiristes se lancent.
Alors que les premiers exemplaires de Steam Machine semblent avoir été distribués à leurs acheteurs, la marque JSAUX donne enfin des nouvelles des accessoires qu’elle a déjà prévus pour le mini-PC de Valve.
Sponsorisé
Vous conservez l’électricité solaire produite en trop pendant la journée pour la réutiliser lorsque vos besoins augmentent.
Sponsorisé
La façade personnalisable de la Steam Machine
Au moment de présenter sa Steam Machine au public, Valve avait mis en avant la possibilité d’en personnaliser la face avant. La firme avait même précisé que les fichiers seraient disponibles pour imprimer en 3D sa propre façade.
Dans la foulée, divers fabricants d’accessoires avaient annoncé leurs propres créations. Si le cas du Companion Cube de Dbrand a récemment tourné au ridicule – la société semblait croire que Valve la laisserait copier ses propriétés intellectuelles sans réagir –, d’autres marques sont, elles, en ordre de marche et de manière plus sérieuse. C’est notamment le cas de JSAUX.
Bien connue pour ses accessoires à destination du Steam Deck, mais aussi de la ROG Ally ou de la Switch 2, JSAUX ne pouvait manquer la Steam Machine et ses façades personnalisables.
Les trois modèles de façade Steam Machine pour l’heure prévus par JSAUX. © JSAUX
Trois propositions concrètes de JSAUX
Tout naturellement, la marque a donc travaillé ses propres idées et les soumet aujourd’hui à sa communauté via Discord. Le principe est simple : trois façades sont actuellement à l’étude, la communauté va pouvoir voter.
La première façade dispose d’un large affichage monochrome e-ink lequel fait penser au prototype présenté par Valve en novembre. La seconde reprend l’idée de l’afficheur, mais en plus petit avec de l’e-ink de couleur et différents contrôles. Enfin, la troisième façade utilise un écran matriciel couleur. L'idée est de permettre une mise à jour en temps réel des informations affichées – l'e-ink est plus lente –, mais une alimentation externe est nécessaire.
À l’heure actuelle, difficile de savoir si JSAUX prévoit de commercialiser ces trois façades et dans quelle mesure le choix de la communauté va influencer ses décisions. Le fait est que peu de participants se sont prononcés, mais qu’une nette majorité s’est prononcée en faveur du premier modèle. De plus, l’alimentation externe du troisième semble gêner beaucoup de votants.
Rappelons que JSAUX n’a encore communiqué aucune date de lancement pour sa ou ses façades personnalisées. De plus, nous n’avons encore aucune idée des prix que pourrait pratiquer l’accessoiriste.