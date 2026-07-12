Au moment de présenter sa Steam Machine au public, Valve avait mis en avant la possibilité d’en personnaliser la face avant. La firme avait même précisé que les fichiers seraient disponibles pour imprimer en 3D sa propre façade.

Dans la foulée, divers fabricants d’accessoires avaient annoncé leurs propres créations. Si le cas du Companion Cube de Dbrand a récemment tourné au ridicule – la société semblait croire que Valve la laisserait copier ses propriétés intellectuelles sans réagir –, d’autres marques sont, elles, en ordre de marche et de manière plus sérieuse. C’est notamment le cas de JSAUX.

Bien connue pour ses accessoires à destination du Steam Deck, mais aussi de la ROG Ally ou de la Switch 2, JSAUX ne pouvait manquer la Steam Machine et ses façades personnalisables.