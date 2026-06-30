Sur Reddit, Dbrand explique la situation.

« Comme vous l'avez probablement remarqué, le Companion Cube de la Steam Machine a été retiré de notre site web, de YouTube et des réseaux sociaux la semaine dernière. La version brutale est que nous avons créé le Companion Cube sans licence de Valve. »

« Nous avons consacré toute notre âme à ce projet. Plus de mille heures ont été consacrées à l'ingénierie par notre équipe de conception industrielle. Quarante-quatre ensembles d'outils de moulage par injection ont été développés, un pour chacun des sous-composants du cube. L'ensemble du produit a été repensé à partir de zéro plus d'une fois, juste pour que la manière dont il accueille parfaitement la console soit parfaite. »

« Malheureusement, être fiers de ce que nous avons fait ne nous donnait pas le droit de le faire. Nous avons lancé vers 3 heures du matin le lundi 22 juin. Du jour au lendemain, il est devenu le deuxième produit le plus vendu au cours de nos 15 ans d’histoire, derrière le Switch 2 Killswitch. Peu de temps après, l’équipe juridique de Valve nous a contactés. Ils ont déclaré que le Companion Cube est la propriété intellectuelle de Valve, pour laquelle Dbrand ne dispose pas de licence. Ils nous ont demandé de retirer le produit. »

Cela peut paraître surprenant, mais Dbrand s’est lancé dans la conception et le marketing d’un produit phare, sous licence, sans la moindre autorisation. La première réaction de Valve n’est guère surprenante. En revanche, on peut être déçus de la suite des événements. En effet, Dbrand précise :

« Nous avons demandé à Valve s'il existait un moyen de maintenir le projet en vie : sous licence appropriée, avec leur bénédiction, selon leurs conditions. Ils ont dit non. »

Reste que, comme le reconnaît Dbrand, « construire d’abord et demander la permission plus tard » n'est pas vraiment la marche à suivre. La marque reconnaît son erreur et, au moins officiellement, n’en veut pas à Valve qui « n'a rien fait de mal ».

Dbrand conclut son message en annonçant le remboursement immédiat de toutes les précommandes et précise que si l’argent « n’est pas arrivé sur votre compte d’ici la fin de cette semaine, vous savez comment nous joindre ».