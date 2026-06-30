Hélas, il semblerait que la marque Dbrand n’ait demandé aucune autorisation à Valve avant de se lancer dans ce projet de Companion Cube.
On ne rigole pas avec la propriété intellectuelle chez Valve, comme chez aucun autre grand groupe américain. La société Dbrand l’apprend à ses dépens après avoir lancé les précommandes de son Companion Cube, accessoire pour la récente Steam Machine.
Sponsorisé
Vous conservez l’électricité solaire produite en trop pendant la journée pour la réutiliser lorsque vos besoins augmentent.
Sponsorisé
« The cake cube is a lie »
Il n’avait pas fallu attendre plus d’une dizaine de jours pour découvrir les annonces de sociétés spécialisées dans les accessoires après la révélation de la Steam Machine par Valve en novembre dernier.
Des marques bien connues du secteur comme Dbrand et JSAUX se sont engouffrées dans la brèche en expliquant avoir plein d’idées pour les futurs possesseurs de Steam Machine. Bien sûr, à l’époque, il n’était pas encore question du prix de ce mini-PC et du frein évident que cela va représenter pour de très nombreux usagers.
SteamDeckHQ présente le Companion Cube de dBrand. ©SteamDeckHQ
D’ailleurs, JSAUX a été particulièrement sage et si la marque nous a confirmé que « des produits sont envisagés », elle ne dit rien sur leur avancement et sur une date de commercialisation. Dbrand a été plus prompt et sa skin Companion Cube a été annoncée dès la fin novembre 2025. Le Companion Cube, c’est un outil emblématique du jeu Portal, sorti en 2007.
L’accessoire reprend donc l’imagerie d’un des jeux les plus célèbres de Valve et le transforme en skin pour la Steam Machine. Sur les images publiées, le résultat est identique au Companion Cube de Portal et c’est là le problème.
Produit sous licence ou sans licence ?
En effet, tout semblait bien se passer depuis des semaines et Dbrand avait même annoncé, il y a quelques jours, l’ouverture des précommandes avec une date de livraison calée sur septembre prochain.
Livraison qui n’arrivera donc jamais ! Dbrand vient tout juste de retirer toute mention du Companion Cube de son site officiel et, pour le moment, la marque ne dispose plus d’aucune skin pour la Steam Machine. Pourquoi ce retrait aussi soudain que brutal ? La réponse tient en deux mots, deux petits mots tout simples : propriété intellectuelle.
Sur Reddit, Dbrand explique la situation.
« Comme vous l'avez probablement remarqué, le Companion Cube de la Steam Machine a été retiré de notre site web, de YouTube et des réseaux sociaux la semaine dernière. La version brutale est que nous avons créé le Companion Cube sans licence de Valve. »
« Nous avons consacré toute notre âme à ce projet. Plus de mille heures ont été consacrées à l'ingénierie par notre équipe de conception industrielle. Quarante-quatre ensembles d'outils de moulage par injection ont été développés, un pour chacun des sous-composants du cube. L'ensemble du produit a été repensé à partir de zéro plus d'une fois, juste pour que la manière dont il accueille parfaitement la console soit parfaite. »
« Malheureusement, être fiers de ce que nous avons fait ne nous donnait pas le droit de le faire. Nous avons lancé vers 3 heures du matin le lundi 22 juin. Du jour au lendemain, il est devenu le deuxième produit le plus vendu au cours de nos 15 ans d’histoire, derrière le Switch 2 Killswitch. Peu de temps après, l’équipe juridique de Valve nous a contactés. Ils ont déclaré que le Companion Cube est la propriété intellectuelle de Valve, pour laquelle Dbrand ne dispose pas de licence. Ils nous ont demandé de retirer le produit. »
Cela peut paraître surprenant, mais Dbrand s’est lancé dans la conception et le marketing d’un produit phare, sous licence, sans la moindre autorisation. La première réaction de Valve n’est guère surprenante. En revanche, on peut être déçus de la suite des événements. En effet, Dbrand précise :
« Nous avons demandé à Valve s'il existait un moyen de maintenir le projet en vie : sous licence appropriée, avec leur bénédiction, selon leurs conditions. Ils ont dit non. »
Reste que, comme le reconnaît Dbrand, « construire d’abord et demander la permission plus tard » n'est pas vraiment la marche à suivre. La marque reconnaît son erreur et, au moins officiellement, n’en veut pas à Valve qui « n'a rien fait de mal ».
Dbrand conclut son message en annonçant le remboursement immédiat de toutes les précommandes et précise que si l’argent « n’est pas arrivé sur votre compte d’ici la fin de cette semaine, vous savez comment nous joindre ».