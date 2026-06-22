La marque dBrand lance dès à présent les ventes pour sa skin Companion Cube Steam Machine, en précommande pour le moment.
Alors que la Steam Machine n'est toujours pas en vente – quand le sera-t-elle exactement et à quel prix ?? – dBrand ouvre les hostilités avec la mise en vente de son premier accessoire pour le mini-PC de Valve.
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Le premier accessoire pour Steam Machine
Le 13 novembre dernier, Valve prenait un peu tout le monde de court en annonçant trois nouveaux appareils destinés à compléter son offre en matière de console portable, le Steam Deck.
Ces trois appareils – Steam Controller, Steam Frame et Steam Machine – devaient offrir à Valve l'occasion de pénétrer trois nouveaux marchés : celui des manettes de jeu, celui des casques de réalité virtuelle et celui des mini-PC.
La suite, vous la connaissez sans doute, le Steam Controller est bien sorti dans les temps, mais est depuis sa journée de lancement en rupture perpétuelle et les deux autres se font toujours attendre !
Cela n'empêche pas certains accessoiristes d'avoir des idées, voire de les lancer sur le marché. C'est notamment le cas du Companion Cube imaginé par la marque dBrand et annoncé dans la foulée de la Steam Machine.
SteamDeckHQ présente le Companion Cube de dBrand. ©SteamDeckHQ
C'est effectivement une semaine seulement après la présentation de Valve – le 23 novembre dernier donc – que dBrand a annoncé la sortie d'une nouvelle coque pour la Steam Machine.
Deux versions, deux niveaux de prix
Baptisé Companion Cube, cet accessoire vient complètement rhabiller la Steam Machine pour lui donner le look – je vous le donne en mille – du fameux Cube Compagnon que l'on avait découvert dans l'excellent Portal.
Plutôt discret depuis cette présentation du 23 novembre, le Companion Cube refait aujourd'hui parler de lui alors que dBrand en débute la commercialisation. Il ne s'agit toutefois que de précommandes pour le moment.
L'expédition n'est pas attendue avant septembre prochain et dBrand en profite pour dévoiler les deux versions de son accessoire : on peut effectivement opter pour le Companion Cube ou le Poverty Cube, une version allégée.
Facturé 129,95 $, le Companion Cube est complet, « présenté dans un coffret somptueux faisant office de diorama de la Chambre de Test ». Il contient, en plus de la skin elle-même, une protection « Chambre de Test » pour le Steam Controller, un support « Super Button » et un chiffon à motif « gâteau ».
Sans surprise, le Poverty Cube se déleste de ces gadgets supplémentaires et se recentre sur la seule skin pour Steam Machine. De fait, cette version est sensiblement moins chère : elle est proposée à 99,95 $. Attention par contre, elle ne sera disponible qu'en octobre, un mois plus tard.
Remarquez, pour le moment, rien ne dit que la Steam Machine sera réellement disponible à cette date… ou que vous ferez partie de ceux qui arriveront à vous en offrir un exemplaire.