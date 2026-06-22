Le 13 novembre dernier, Valve prenait un peu tout le monde de court en annonçant trois nouveaux appareils destinés à compléter son offre en matière de console portable, le Steam Deck.

Ces trois appareils – Steam Controller, Steam Frame et Steam Machine – devaient offrir à Valve l'occasion de pénétrer trois nouveaux marchés : celui des manettes de jeu, celui des casques de réalité virtuelle et celui des mini-PC.

La suite, vous la connaissez sans doute, le Steam Controller est bien sorti dans les temps, mais est depuis sa journée de lancement en rupture perpétuelle et les deux autres se font toujours attendre !

Cela n'empêche pas certains accessoiristes d'avoir des idées, voire de les lancer sur le marché. C'est notamment le cas du Companion Cube imaginé par la marque dBrand et annoncé dans la foulée de la Steam Machine.