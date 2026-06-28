La revente de Steam Machines même pas encore expédiées n'aura pas tardé, malgré les garde-fous mis en place par Valve.
C’est tout sauf une surprise, des profiteurs ou des petits malins, selon votre façon de voir les choses, mettent en vente sur eBay la simple confirmation de réservation du mini-PC envoyée, hier, par Valve.
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Un système de réservation avec loterie
Au lancement du Steam Controller, au début du mois de mai, Valve s’est retrouvé face à une situation que la firme n’avait visiblement pas le moins du monde anticipé : le phénomène des scalpers.
Pourtant classique sur les produits technologiques attendus, ce phénomène tient en la présence d’acheteurs intéressés non par le produit en lui-même, mais par son potentiel à la revente. De fait, de nombreux exemplaires du Steam Controller n’ont été achetés que pour se retrouver immédiatement sur eBay… à des tarifs deux, trois, voire quatre fois supérieurs au prix officiel.
Face à cette situation, Valve a réagi rapidement, mais trop tard malgré tout : il a mis en place un système de réservation qui 1/ limite le nombre d'achats à un exemplaire par personne/compte Steam et 2/ implique une liste d’attente sur laquelle on s’inscrit en attendant de recevoir un email de confirmation nous donnant 72 heures pour valider notre achat.
D'’emblée, plusieurs voix se sont élevées pour souligner que cela limiterait peut-être le phénomène des scalpers, mais n'avait que peu de chances de le contrer complètement.
Déjà des reventes sur eBay
Au moment d’annoncer – enfin ! – la date de lancement et, surtout, le prix de sa Steam Machine, Valve a logiquement mis en place un système de réservation identique à celui du Steam Controller.
Là encore donc, on devait réserver la Steam Machine sur la page officielle du produit et attendre un tirage au sort qui doit ensuite ouvrir la voie à l’achat proprement dit. Hélas, ce système ne semble pas le moins du monde avoir mis un frein au phénomène des scalpers. Mais qui en doutait réellement ?
Pas plus tard qu’avant-hier, Valve a procédé à ce fameux tirage au sort et les usagers retenus ont reçu un email de confirmation leur précisant qu’ils sont « officiellement dans la liste de réservations ». Un peu plus tard, ils recevront un nouveau mail pour les inviter à valider leur achat – là encore, ils auront trois jours pour le faire.
À l'inverse, de nombreux clients potentiels ont reçu un message leur confirmant leur présence sur… la liste d’attente. Grosso modo, ils n’ont pas été retenus et ne seront à nouveau contactés par Valve que si un « confirmé » se désiste. Rien de très surprenant donc sachant que la quantité de Steam Machines produites par Valve doit être limitée.
Non, là où les choses prennent une tournure un peu pénible, c’est que, déjà, des clients « confirmés », loin de se désister, mettent leur simple présence sur la liste de réservations en vente sur eBay… À des tarifs complètement délirants et des annonces à plus de 2 800 dollars ont ainsi été remarquées à plusieurs reprises par nos confrères de VideoCardz.
Alors que nombreux sont ceux qui se plaignaient des tarifs officiels de Valve – avec une Steam Machine à 1 039 euros minimum – on ne peut qu’être surpris de voir de tels montants. Il ne tient cependant qu’à nous que ces nouveaux scalpers en soient pour leurs frais : 2 800 dollars, c’est irréel.