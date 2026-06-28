Au lancement du Steam Controller, au début du mois de mai, Valve s’est retrouvé face à une situation que la firme n’avait visiblement pas le moins du monde anticipé : le phénomène des scalpers.

Pourtant classique sur les produits technologiques attendus, ce phénomène tient en la présence d’acheteurs intéressés non par le produit en lui-même, mais par son potentiel à la revente. De fait, de nombreux exemplaires du Steam Controller n’ont été achetés que pour se retrouver immédiatement sur eBay… à des tarifs deux, trois, voire quatre fois supérieurs au prix officiel.

Face à cette situation, Valve a réagi rapidement, mais trop tard malgré tout : il a mis en place un système de réservation qui 1/ limite le nombre d'achats à un exemplaire par personne/compte Steam et 2/ implique une liste d’attente sur laquelle on s’inscrit en attendant de recevoir un email de confirmation nous donnant 72 heures pour valider notre achat.

D'’emblée, plusieurs voix se sont élevées pour souligner que cela limiterait peut-être le phénomène des scalpers, mais n'avait que peu de chances de le contrer complètement.