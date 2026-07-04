La barre LED caractéristique de la Steam Machine peut prendre différentes couleurs et produire différentes animations. Apprenez à les reconnaître.
Un tant soit peu familier du monde du jeu vidéo, vous connaissez forcément le « red ring of death » (« anneau rouge de la mort » en français) de la Xbox 360. Eh bien, la Steam Machine dispose d'une espèce d'équivalent qui, bien sûr, n'est pas plus rassurant.
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LED bleue : tout va bien ; LED rouge : c'est la cata
Le terme de « red ring of death » remonte à 2005 – aux débuts de la Xbox 360 – et il fait déjà référence au « blue screen of death » (« écran bleu de la mort ») trop souvent rencontré par les usagers de Windows.
Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit d'avertir l'usager d'un grave problème technique, parfois jusqu'à la mort pure et simple de la console Microsoft ou du système d'exploitation. Dès l'annonce de la Steam Machine, il avait été évoqué la présence d'une ligne LED en façade du PC sans qu'aucun lien ne soit encore fait avec les avertissements précédemment cités.
Lancée il y a seulement quelques jours, la Steam Machine semble avoir déjà été expédiée à certains utilisateurs et l'un d'entre eux (sur Reddit) a fait une expérience dont il se serait sans doute bien passé : un écran noir durant la phase de mise en place/configuration. Bien sûr, rien ne dit que le problème soit quelque chose d'étendu, mais pour l'usager, c'est clairement un souci.
À notre petite échelle, cela permet d'en apprendre plus sur les codes mis en place par Valve via cette ligne LED sur la façade de sa Steam Machine. On ne parle pas encore de « red line of death » (« ligne rouge de la mort »), mais vous allez voir que nous n'en sommes pas loin.
Un guide complet publié par Valve
Cette fameuse ligne LED a d'abord été présentée comme un indicateur de la progression des téléchargements/installations en cours. En réalité, c'est un outil à l'utilité bien plus large.
Un guide a même été publié par Valve afin d'en préciser les contours. Ainsi, une barre illuminée de bleu avec animation « vers la droite » peut aussi bien signifier qu'un téléchargement est en cours ou que le BIOS du mini-PC est en train d'être mis à jour. Comment différencier les deux ? Il faut regarder la petite LED de mise sous tension : si elle est en blanc, c'est un téléchargement, alors que si elle est en bleu, c'est le BIOS.
Plus important, car plus gênant, la ligne LED peut donc s'illuminer de rouge. Si la ligne est pleine et fixe, c'est un problème de surchauffe : la température du CPU est supérieure à 95 °C et/ou celle du GPU est supérieure à 90 °C.
Le rouge peut aussi être le signe d'un problème différent. Une pulsation sur le premier quart, c'est une erreur de détection du SSD. Une pulsation sur la moitié gauche, c'est une erreur de test mémoire. Une pulsation sur le quatrième quart de la ligne, c'est une erreur de détection de la RAM. Enfin, une pulsation sur la moitié droite, c'est une erreur de détection GPU.
Ce dernier cas semble devoir être celui rencontré par l'usager Reddit : SSD ou RAM peuvent toujours être remplacés, mais la partie GPU – quoique dédiée – est soudée à la carte mère.