Le terme de « red ring of death » remonte à 2005 – aux débuts de la Xbox 360 – et il fait déjà référence au « blue screen of death » (« écran bleu de la mort ») trop souvent rencontré par les usagers de Windows.

Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit d'avertir l'usager d'un grave problème technique, parfois jusqu'à la mort pure et simple de la console Microsoft ou du système d'exploitation. Dès l'annonce de la Steam Machine, il avait été évoqué la présence d'une ligne LED en façade du PC sans qu'aucun lien ne soit encore fait avec les avertissements précédemment cités.

Lancée il y a seulement quelques jours, la Steam Machine semble avoir déjà été expédiée à certains utilisateurs et l'un d'entre eux (sur Reddit) a fait une expérience dont il se serait sans doute bien passé : un écran noir durant la phase de mise en place/configuration. Bien sûr, rien ne dit que le problème soit quelque chose d'étendu, mais pour l'usager, c'est clairement un souci.