Alors que la Steam Machine n'est même pas encore officiellement disponible en France, Valve n'est pas épargné par les critiques qui évoquent ici un prix bien trop élevé, là un GPU d'ancienne génération.

Profitant de l'occasion, le groupe français LDLC s'offre une belle publicité en annonçant le lancement d'un mini-PC dont le nom, le style et la configuration ne laissent guère de place au doute : baptisé Stim Machine, le mini-PC de LDLC est clairement positionné en face du produit de Valve.

En face certes, mais aussi au-dessus comme le souligne malicieusement LDLC en indiquant que sa machine est « exactement au prix de la Steam Machine de base — sauf qu'elle embarque une génération de GPU d'avance, un SSD standard et zéro liste d'attente ».

En effet, alors que Valve a retenu un GPU RDNA 3 semi-custom proche d'une Radeon RX 7600 XT, LDLC s'est permis d'intégrer une Radeon RX 9060 XT en RDNA 4. Plus moderne, cette carte graphique est parfaitement compatible FSR Redstone et dispose de bien plus de pêche pour le ray tracing notamment.

Pour être complètement honnête – et là LDLC ne s'en vante pas –, il faudrait aussi préciser que le CPU Ryzen 5 8400F est un chouia en retrait : il intègre le même nombre de cœurs Zen 4 (6) et affiche une fréquence similaire, mais il doit faire avec un TDP de 65 watts quand le modèle custom retenu par Valve est plus proche des puces mobiles d'AMD, avec un TDP de 30 watts.