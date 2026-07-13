Ce qui rend l'astuce redoutable, c'est justement la subtilité de ces réactions. Selon que l'identifiant est reconnu ou non, les messages d'erreur renvoyés changent, et c'est là que tout se joue, car en les décryptant, un attaquant devine si un compte existe, si le mot de passe est correct, ou si une protection comme la double authentification est activée, sans jamais réussir à se connecter pour de bon. Un code d'erreur trahit qu'un nom d'utilisateur n'existe pas, un autre qu'il est valide mais que le mot de passe ne correspond pas, et un troisième, le plus parlant, confirme que les identifiants sont bel et bien exacts tout en bloquant la connexion faute d'application reconnue. C'est ce dernier cas qui inquiète le plus les experts. Il permet de valider un couple identifiant-mot de passe sans jamais générer la moindre connexion réussie dans les journaux.