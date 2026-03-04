OAuth (Open Authorization) est le protocole qui permet de se connecter à un service tiers via son compte Google ou Microsoft, sans lui communiquer son mot de passe. Ce mécanisme intègre une fonctionnalité de redirection automatique : lorsqu'une erreur survient lors du processus d'authentification, le système renvoie l'utilisateur vers une URL prédéfinie.

Les attaquants exploitent précisément ce comportement. Ils créent une application dans un environnement Microsoft Entra ID ou Google Workspace sous leur contrôle, en y associant une URL de redirection pointant vers leur propre infrastructure. La requête OAuth est ensuite construite avec des paramètres volontairement invalides pour déclencher une erreur et provoquer la redirection. Tout cela se passe sans qu'aucune page de connexion n'apparaisse à l'écran.

Au début, la victime reçoit un email aux thèmes bien rodés : invitation Teams, réinitialisation de mot de passe, demande de signature électronique, alerte de sécurité sociale. En cliquant sur le lien, elle déclenche ce flux OAuth silencieux et son navigateur est renvoyé vers la page contrôlée par l'attaquant. Pour renforcer la crédibilité de la page malveillante, les attaquants glissent l'adresse email de la victime dans le paramètre "state" de la requête OAuth, ce qui la pré-remplit automatiquement à l'arrivée.