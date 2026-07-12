AYANEO aura pris son temps, mais sa console à base de processeur AMD Ryzen AI Max+ 395 va enfin être expédiée… Aux rares élus !
Le feuilleton autour de la NEXT 2 d’AYANEO devrait donc bientôt toucher à sa fin alors que la console – torpillée par l’inflation de la DRAM – est réservée à une poignée de chanceux qui l’ont commandée dès le lancement de sa campagne de financement participatif.
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Une console portable sans compromis…
Nous sommes en juillet 2025. AYANEO est très heureux de présenter au public ce qui sera son nouveau flagship comme on dit en anglais, le fer-de-lance de sa gamme de consoles portables, la NEXT 2.
La NEXT 2 est dotée de caractéristiques à peine croyables : processeurs AMD Ryzen AI Max+ 395, jusqu’à 128 Go de mémoire vive, jusqu'à 2 To de SSD et une batterie de 116 Wh qui, très vite, a soulevé quelques questions. C’était la première console ainsi équipée qui devait être dotée d’une batterie intégrée, le concurrent GPD ayant opté pour une batterie externe.
Premier problème pour la NEXT 2, la batterie dépasse les 100 Wh, limite pour les compagnies aériennes. Air France stipule ceci : « Pour cette catégorie de batteries ou d'appareils utilisant ce type de batteries, un accord de transport doit être obligatoirement et systématiquement demandé auprès d’Air France ou de votre agence de voyages préalablement au voyage. »
Mais, vous le savez, le plus gros problème restait à venir pour AYANEO et sa console, car en juillet 2025, on ne parlait pas encore de « RAMpocalypse ». En quelques semaines, à compter du mois de septembre, les prix de la DRAM ont explosé, rendant la NEXT 2 horriblement chère. La sanction est d’ailleurs tombée en mars dernier : AYANEO décidait d’abandonner son produit.
… dont la sortie est compromise justement !
Si la NEXT 2 est abandonnée, pourquoi parlons-nous alors de sa distribution à partir de la fin juillet ? La raison est simple : AYANEO avait indiqué poursuivre avec les commandes déjà enregistrées.
En réalité, la firme chinoise a même décidé de rouvrir les ventes… En les limitant à certains modèles. Dehors donc le modèle avec 128 Go de RAM, seule est maintenue la version dotée d’un processeur Ryzen AI Max+ 395, épaulé par 64 Go de RAM et un SSD de 1 To. Et attention, le tarif demandé par AYANEO fait encore plus mal : on parle ici de 3 699 dollars, sans les frais de port.
Un tel niveau de prix pour une « simple » console de jeux laisse pantois. On a du mal à imaginer que des clients se poussent chez AYANEO et on a encore plus de mal à comprendre la stratégie de la firme. En effet, si AYANEO a mis de côté la mouture 128 Go de sa console, il semble aussi avoir retiré les versions les plus abordables, à base de Ryzen AI Max 385.
Cela dit, nous estimons à Clubic qu’AYANEO aurait dû mettre de côté le Ryzen AI Max 385 autant que le Ryzen AI Max+ 395 : le second est hors de prix, mais le premier est handicapé par son iGPU Radeon 8050S. Pourquoi AYANEO ne s’est pas tourné vers le Ryzen AI Max+ 388 ? Avec huit cœurs, il est moins cher que le 395, mais en conserve le Radeon 8060S.
Cette puce peut également être accompagnée de 24 Go ou 32 Go de mémoire vive, ce qui aurait sans doute été suffisant pour une console de jeux et aurait réduit d’autant la facture. Reste qu’AMD ne vise pas le marché du gaming avec ses processeurs Strix Halo qu’il oriente plutôt vers l’IA. AYANEO a sans doute des difficultés d’approvisionnement.