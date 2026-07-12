Nous sommes en juillet 2025. AYANEO est très heureux de présenter au public ce qui sera son nouveau flagship comme on dit en anglais, le fer-de-lance de sa gamme de consoles portables, la NEXT 2.

La NEXT 2 est dotée de caractéristiques à peine croyables : processeurs AMD Ryzen AI Max+ 395, jusqu’à 128 Go de mémoire vive, jusqu'à 2 To de SSD et une batterie de 116 Wh qui, très vite, a soulevé quelques questions. C’était la première console ainsi équipée qui devait être dotée d’une batterie intégrée, le concurrent GPD ayant opté pour une batterie externe.