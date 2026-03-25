AYANEO ne souhaite pas ajuster les prix de sa machine au jour le jour, mais ne peut plus rentabiliser la production de la NEXT 2.
Console de tous les excès, la NEXT 2 ne devrait finalement qu'une pièce de collection entre les mains de quelques (très) rares passionnés. La marque a finalement décidé de mettre un terme à la campagne conduite autour de cette console portable qui devait sortir avant l'été.
Une console hors-normes
À maintes reprises déjà, AYANEO avait fait les gros titres en étant la première marque à présenter une console « portable » à base de la très puissante puce Ryzen AI Max+ 395 d'AMD.
La promesse était tentante car grâce à cet APU, AYANEO pouvait compter sur une solution graphique Radeon 8060S à 40 unités de calcul RDNA 3.5. De quoi se passer de carte graphique dédiée, même pour les jeux les plus exigeants. Une telle puce n'est toutefois pas adaptée au format compact d'une console et la NEXT 2 posait pas mal de questions.
Avec un écran de 9,04 pouces et une batterie de 116 Wh, la machine allait-elle être confortable à l'usage ? AYANEO ne communiquait pas sur le poids de son produit, mais on l'imaginait mal sous le seuil du kilogramme. Pour corser un peu les choses, AYANEO allait aussi devoir faire avec la réglementation aérienne : de nombreuses compagnies limitent les batteries en cabine à 100 Wh.
Autant de soucis potentiels auxquels AYANEO n'avait pas encore apporté de réponse, préférant lancer, comme elle en a l'habitude, sa campagne Indiegogo de financement participatif. Une campagne qui, jusqu'à présent, ne marchait pas forcément très vite avec 177 soutiens.
Suspension des ventes de la NEXT 2
Oui, seulement 177 volontaires prêts à casser leur tirelire pour acheter une console exceptionnelle dans sa forme, mais aussi dans son prix : à partir de 1 799 dollars sans compter les frais annexes et pour la version à base de Ryzen AI Max+ 385 épaulé par 32 Go de mémoire vive.
La version la plus musclée de la console (Ryzen AI Max+ 395 + 128 Go de DDR5 + 2 To de SSD) était proposée à 3 499 dollars. Avec une tarification aussi élevée, pas étonnant que peu de joueurs se soient bousculés. Pour autant, de l'aveu même d'AYANEO, ce prix n'était pas tenable pour l'entreprise contrainte de jongler avec les augmentations de la DRAM et de la NAND.
AYANEO a d'abord décidé de retarder le lancement de sa campagne Indiegogo afin de voir si les prix allaient se stabiliser. Peine perdue, la DRAM continue à grimper et lorsqu'il faut intégrer 128 Go de DDR5 pour une machine, il devient difficile de rester à l'équilibre comme l'explique l'entreprise sur la dernière mise à jour de la campagne Indiegogo.
« Suspension des ventes de la NEXT 2 », voici comment, en six mots, AYANEO scelle le destin de sa console. La marque explique qu'elle ne peut pas ajuster toutes les deux semaines le prix de sa machine et prend donc la décision d'interrompre la campagne Indiegogo. Pour autant, cela ne veut pas dire que les soutiens actuels seront lésés.
AYANEO précise que les précommandes déjà passées seront honorées et il n'est pas question non plus d'augmenter les tarifs pour ces premiers clients. En revanche, il n'est d'ores et déjà plus possible de passer commande : même si AYANEO ne dit rien de tel, on peut supposer que les chances de revoir la NEXT 2 sur Indiegogo sont minces. Très minces.
Difficile de savoir quel suivi fera AYANEO à une console qui ne sera vendue, au mieux, qu'à 177 exemplaires, mais une chose est sûre, si ces machines arrivent bien chez leurs acheteurs, ces derniers disposeront d'un véritable collector !