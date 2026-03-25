AYANEO a d'abord décidé de retarder le lancement de sa campagne Indiegogo afin de voir si les prix allaient se stabiliser. Peine perdue, la DRAM continue à grimper et lorsqu'il faut intégrer 128 Go de DDR5 pour une machine, il devient difficile de rester à l'équilibre comme l'explique l'entreprise sur la dernière mise à jour de la campagne Indiegogo.

« Suspension des ventes de la NEXT 2 », voici comment, en six mots, AYANEO scelle le destin de sa console. La marque explique qu'elle ne peut pas ajuster toutes les deux semaines le prix de sa machine et prend donc la décision d'interrompre la campagne Indiegogo. Pour autant, cela ne veut pas dire que les soutiens actuels seront lésés.

AYANEO précise que les précommandes déjà passées seront honorées et il n'est pas question non plus d'augmenter les tarifs pour ces premiers clients. En revanche, il n'est d'ores et déjà plus possible de passer commande : même si AYANEO ne dit rien de tel, on peut supposer que les chances de revoir la NEXT 2 sur Indiegogo sont minces. Très minces.

Difficile de savoir quel suivi fera AYANEO à une console qui ne sera vendue, au mieux, qu'à 177 exemplaires, mais une chose est sûre, si ces machines arrivent bien chez leurs acheteurs, ces derniers disposeront d'un véritable collector !