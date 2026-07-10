Poser le débat de la meilleure autonomie est intéressant pour un smartphone, mais un autre élément compte, la batterie la plus durable. À ce jeu-là, les géants américains ne sont pas aussi bien positionnés qu'on pourrait le croire.
Motorola a récemment communiqué des informations concernant la durée de vie et la dégradation de ses nouvelles batteries silicium-carbone. Le constructeur de smartphones a précisé que ses batteries silicium-carbone tolèrent en moyenne entre 1 000 et 1 200 cycles de charge avant que leur capacité ne descende à 80 %.
Le pliable parfait existe-t-il enfin ?
Finesse, robustesse, autonomie, écran de haut niveau, pliure discrète, normes d’étanchéité IP68/IP69. Honor signe avec le Magic V6 le smartphone pliable parfait
De très bonnes performances sur le haut de gamme
Bien que le constructeur n'ait pas détaillé ces chiffres par modèle de smartphone, les données d'homologation issues de la base d'étiquetage énergétique de l'Union européenne apportent les précisions suivantes :
- Edge 70 : 1 000 cycles de charge
- Edge 70 Fusion : 1 000 cycles (référence XT2605-2) / 1 200 cycles (référence XT2605-1)
- Edge 70 Pro : 1 200 cycles de charge
- Razr 70 : 1 200 cycles de charge
- Razr 70 Plus : 1 200 cycles de charge
- Razr 70 Ultra : 1 200 cycles de charge
- Razr Fold : 1 200 cycles de charge
- Signature : 1 200 cycles de charge
Face à une batterie lithium-ion, ça donne quoi ?
Face aux smartphones équipés de batteries lithium-ion traditionnelles, la majorité des modèles de Motorola affichent une dégradation plus lente que celle des appareils d'Apple et de Google, dont les smartphones proposent 1 000 cycles de charge avant d'atteindre le seuil de 80 % de capacité.
- Gros progrès en autonomie
- Des photos étonnantes
- Les performances
En revanche, Samsung conserve une longueur d'avance avec ses modèles haut de gamme, qui revendiquent 2 000 cycles de charge avant de descendre à 80 % de capacité.
Et face à la concurrence directe ?
Par rapport aux autres marques exploitant déjà la technologie silicium-carbone, les performances de Motorola se situent en retrait de certains modèles. Le OnePlus 15R affiche 1 300 cycles, le Nothing Phone 3 atteint 1 400 cycles et le Honor Magic 8 Pro monte à 1 600 cycles.
Motorola égale ou dépasse toutefois des références plus anciennes, comme le OnePlus 13, évalué à 1 000 cycles. Par ailleurs, des écarts notables existent sur le marché entre les cycles de charge revendiqués par les constructeurs et les certifications de l'Union européenne.
Pour exemple, le OnePlus 15, fièrement annoncé à 1 400 cycles, n'est certifié que pour 1 100 par l'UE. De même, le Xiaomi 17T Pro, annoncé à 1 600 cycles, n'est certifié par l'Union européenne qu'à 1 000 cycles.
Motorola débute avec cette technologie, mais ses smartphones dépassent déjà ceux d'Apple et de Google pour la longévité de leur batterie. Des marges de progression subsistent toujours, par rapport à d'autres marques stars de la technologie silicium-carbone.