Le constructeur chinois Honor continue d'aller toujours plus loin niveau autonomie. Il est en effet en train de produire une batterie d'une capacité totalement folle !
Qui se souvient des premiers téléphones portables a sûrement la nostalgie d'appareils qu'il fallait recharger une fois par semaine. Les nouveaux smartphones ont eux une autonomie bien plus basse, même si la technologie ne cesse de s'améliorer dans ce domaine, notamment chez certains noms. L'un des plus marquants ? Honor, qui avait encore l'été dernier sorti un milieu de gamme avec une batterie de 8 300 mAh ! Et pourtant, ce n'est encore rien par rapport à celui qui arrive.
Honor développe un smartphone avec une batterie de 11 000 mAh !
Honor = batterie monstrueuse. Voilà l'idée qui s'affirme de plus en plus quand on pense à ce fabricant de smartphones. Et il ne fait rien pour effacer cette idée, comme on peut le voir avec cette nouvelle information.
Le leaker Digital Chat Station vient en effet d'annoncer dans un message posté sur le réseau social chinois Weibo que Honor avait commencé l'essai de production d'une batterie monstrueuse. Celle-ci aurait une capacité de 11 000 mAh !
Le constructeur est loin devant les leaders mondiaux des smartphones dans ce domaine
Il n'a pas donné plus de détail sur le smartphone qui devrait bénéficier de cette batterie, la plus puissante à ce jour jamais produite par Honor. Mais qu'importe l'appareil qui devrait en bénéficier, on peut déjà dire que le constructeur continue son échappée fantastique par rapport aux géants de ce monde.
Pour comparer avec un autre constructeur du pays, il faut noter que Xiaomi impressionne avec sa série Xiaomi 17, dont les versions bénéficient de batteries d'une capacité allant de 6 000 à 7 000 mAh (et le prochain Xiaomi 17 Max devrait monter à 8 000 mAh). On est donc encore loin de Honor. Et si l'on regarde du côté de Samsung, le meilleur dans le domaine se situerait plutôt du Galaxy S26 Ultra, avec une batterie de 5 000 mAh. Autant dire que Honor a réussi à se trouver une niche où la marque est au-dessus de la mêlée.