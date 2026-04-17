Il n'a pas donné plus de détail sur le smartphone qui devrait bénéficier de cette batterie, la plus puissante à ce jour jamais produite par Honor. Mais qu'importe l'appareil qui devrait en bénéficier, on peut déjà dire que le constructeur continue son échappée fantastique par rapport aux géants de ce monde.

Pour comparer avec un autre constructeur du pays, il faut noter que Xiaomi impressionne avec sa série Xiaomi 17, dont les versions bénéficient de batteries d'une capacité allant de 6 000 à 7 000 mAh (et le prochain Xiaomi 17 Max devrait monter à 8 000 mAh). On est donc encore loin de Honor. Et si l'on regarde du côté de Samsung, le meilleur dans le domaine se situerait plutôt du Galaxy S26 Ultra, avec une batterie de 5 000 mAh. Autant dire que Honor a réussi à se trouver une niche où la marque est au-dessus de la mêlée.