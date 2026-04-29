Des pliants Razr 70 au puissant Edge 70 Pro en passant par les très accessibles moto g37 et g47, la nouvelle gamme de smartphones Motorola mise sur l'IA et des batteries XXL avec le design comme fil directeur. Présentation d'une famille modèle.
Motorola fait le ménage de printemps dans ses gammes de téléphones. Avec les nouveaux Razr 70, Edge 70 Pro, moto g87, moto g47 et moto g37, la marque entend occuper tous les segments du marché mobile français, du pliant premium aux modèles les plus accessibles. Au-delà des seules fiches techniques, le fabricant cherche surtout à installer une image plus affirmée, entre finitions travaillées, couleurs Pantone, fonctions d'IA intégrées et batteries très généreuses. Une manière de tenter de regagner du terrain face à Samsung, Xiaomi, Honor ou, encore, Google.
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Les Razr 70 veulent installer le pliant dans le quotidien
Avec cette nouvelle génération, Motorola reste fidèle au format clapet (ne pas confondre avec le Razr Fold), mais cherche clairement à en faire autre chose qu'un simple produit d'image. L'idée est de présenter le smartphone pliant comme un format crédible au quotidien, avec un écran externe suffisamment grand pour éviter d'ouvrir l'appareil en permanence, des fonctions photo pensées pour l'usage en mode fermé et une charnière renforcée au titane.
Le Razr 70 Ultra concentre l'essentiel de la démonstration. Motorola y associe un écran externe de 4 pouces (10,2 cm de diagonale), une surpuissante puce Qualcomm Snapdragon 8 Elite, une batterie de 5 000 mAh et une charge rapide de 68 watts (30 watts en mode sans fil). L'écran interne affiche pour sa part une diagonale de 7 pouces (17,8 cm) avec une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz et une définition de 1,5k (ratio exact non précisé). La partie photo est du même acabit avec trois capteurs de 50 mégapixels et un capteur LOFIC que la marque présente comme un levier important pour améliorer la plage dynamique des clichés.
Le Razr 70 Plus reprend en grande partie ces attributs avec lui aussi un écran externe de 4 pouces, mais une fiche technique un cran en dessous, articulée autour d'un processeur Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, d'une batterie de 4 500 mAh et d'une charge rapide à 45 watts (15W en sans fil). Plus abordable, le Razr 70 revient à un écran externe de 3,6 pouces (9,1 cm de diagonale, 6,9 pouces - 17,5 cm - pour l'écran interne), embarque une puce MediaTek Dimensity 7450X et une batterie de 4 800 mAh. Dans les trois cas, Motorola met en avant un accès étendu aux applications depuis l'écran externe, ainsi qu'un travail particulier sur la robustesse et l'autonomie.
Le Razr 70 débute à 999 euros, le 70 Plus à 1 199 € et l'Ultra grimpe à 1 499 €. Des tarifs assez salés pour des smartphones à clapet.
L'Edge 70 Pro pousse la carte du design sans sacrifier la fiche technique
Avec l'Edge 70 Pro, Motorola cherche à occuper un autre terrain, celui du smartphone premium qui soigne autant son apparence que sa fiche technique. Le modèle inaugure l'approche Collections by Motorola, avec des finitions inspirées de matières comme le bois, la laine, la soie ou l'acétate. Un positionnement plus stylisé, qui ne l'empêche pas de viser le haut du panier sur le plan technique.
L'appareil embarque ainsi un écran Extreme AMOLED de 6,8 pouces (17,3 cm de diagonale et rafraîchissement variable à 144 Hz, définition de 1,5k) avec une luminosité annoncée jusqu'à 5 200 nits, une puce MediaTek Dimensity 8500 Extreme ainsi qu'une batterie silicium-carbone de capacité XXL, soit 6 500 mAh. Motorola insiste aussi sur la photo, avec quatre capteurs de 50 mégapixels, dont un téléobjectif périscopique 3,5x et un zoom numérique 50x épaulé par l'IA.
La robustesse n'a pas été pour autant sacrifiée sur l'autel du design. L'Edge 70 Pro possède les protections IP68, IP69, MIL-STD-810H et Gorilla Glass 7i. Bref, un joli smartphone qui n'a pas peur des affres du quotidien... et qui à 800€ ne plombera pas trop votre compte en banque, contrairement aux Razr 70 présentés ci-dessus.
Les Moto G continuent de tirer la gamme vers le haut
Sur les modèles plus accessibles (et qui ne seront pas disponibles avant le mois de juin en France), Motorola poursuit la même logique de montée en gamme progressive. Le moto g87 occupe le haut de cette famille (500€), avec un capteur principal de 200 mégapixels, un écran AMOLED 1,5K de 6,78 pouces (17,2 cm), une luminosité annoncée à 5 000 nits, une batterie de 5 200 mAh et une puce MediaTek Dimensity 6400. La marque met aussi en avant un volet robustesse inhabituellement fourni sur ce segment, avec les certifications IP66, IP68, IP69 et MIL-STD-810H.
Plus bas dans la gamme, les moto g47 (300€), g37 power (280€) et g37 (230€) visent un public plus large, avec des compromis plus marqués. Le g47 mise sur un capteur de 108 mégapixels, un écran Full HD+ 120 Hz et une batterie de 5 200 mAh. Le g37 power, comme son nom le laisse entendre, privilégie avant tout l'autonomie avec une batterie de 7 000 mAh. Le g37 ferme la marche avec un capteur de 50 mégapixels, un écran 120 Hz et une batterie de 5 200 mAh.
Au-delà des produits eux-mêmes, Motorola cherche surtout à donner une cohérence à l'ensemble. La marque se veut plutôt agnostique niveau IA en intégrant notamment les modèles Gemini, Copilot, Perplexity. Le discours ne se limite donc plus uniquement à la puissance, à la photo ou à l'autonomie. Il s'agit aussi de montrer un écosystème Motorola plus riche, plus malin et identifiable. Motorola cite également plusieurs nouveautés autour de Google Photos, comme une garde-robe numérique ou l'intégration de souvenirs dans Daily Drops. Bref, tout un programme pour ceux qui privilégient l'usage de l'IA et de ses dérivés dans leur vie quotidienne.