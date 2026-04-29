Motorola fait le ménage de printemps dans ses gammes de téléphones. Avec les nouveaux Razr 70, Edge 70 Pro, moto g87, moto g47 et moto g37, la marque entend occuper tous les segments du marché mobile français, du pliant premium aux modèles les plus accessibles. Au-delà des seules fiches techniques, le fabricant cherche surtout à installer une image plus affirmée, entre finitions travaillées, couleurs Pantone, fonctions d'IA intégrées et batteries très généreuses. Une manière de tenter de regagner du terrain face à Samsung, Xiaomi, Honor ou, encore, Google.

Honor 600 Offre partenaire Design haut de gamme et une finition d'exception Profitez d'une offre de lancement exclusive sur ce nouveau smartphone avec des remises et un cadeau au choix Code promo : AH6CPS Offre partenaire

Les Razr 70 veulent installer le pliant dans le quotidien

Avec cette nouvelle génération, Motorola reste fidèle au format clapet (ne pas confondre avec le Razr Fold), mais cherche clairement à en faire autre chose qu'un simple produit d'image. L'idée est de présenter le smartphone pliant comme un format crédible au quotidien, avec un écran externe suffisamment grand pour éviter d'ouvrir l'appareil en permanence, des fonctions photo pensées pour l'usage en mode fermé et une charnière renforcée au titane.