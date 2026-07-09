Oppo pourrait bien enrayer le pas de Samsung et proposer un smartphone avec un écran plus en largeur. Ce smartphone serait doté de la puce la plus puissante du marché, et d'une batterie massive.
Les smartphones ne sont pas encore sortis, mais se ressemblent déjà. Alors que Samsung devrait présenter un smartphone pliable avec un écran ultra-large, Oppo pourrait faire de même. Si l'iPhone "Ultra" devrait proposer également une telle conception, le constructeur chinois serait prêt à dégainer dès le début de l'année 2027.
Le pliable parfait existe-t-il enfin ?
Finesse, robustesse, autonomie, écran de haut niveau, pliure discrète, normes d’étanchéité IP68/IP69. Honor signe avec le Magic V6 le smartphone pliable parfait
Optimisé pour l'autonomie … et l'IA !
Selon Digital Chat Station, un compte Weibo connu pour ses fuites généralement fiables dans le domaine de la tech, ce futur pliable Oppo serait équipé de la future puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 6, encore non officielle à ce stade. L'appareil intégrerait également un accélérateur dédié à l’IA, probablement un coprocesseur neuronal (NPU). Ce dernier serait conçu pour gérer des tâches locales liées aux grands modèles de langage (LLM).
Côté batterie, la capacité annoncée serait d’environ 6 500 mAh. Compte tenu des contraintes d’épaisseur habituelles sur les appareils pliables, la technologie retenue serait probablement une batterie silicium-carbone, permettant d’allier haute capacité et encombrement réduit.
Un design inspiré des concurrents
Ce modèle adopterait un format plus large que haut une fois déplié, à l’instar du futur Galaxy Z Fold 8 de Samsung ou de l’iPhone Ultra d’Apple, dont les rumeurs évoquent une orientation similaire.
Pour Oppo, cependant, cette forme de smartphone ne constitue pas un changement majeur. En effet, les premiers pliables de la marque, comme les Find N1 et Find N2, présentaient déjà un ratio de design plus carré que les modèles Samsung.
Aucune information n’a filtré concernant les dimensions précises de l’écran, les caractéristiques photo ou le design final. En revanche, si Oppo suit sa stratégie habituelle, le système de charnière et les performances optiques pourraient s’appuyer sur les avancées des précédents modèles Find N5 et Find N6, réputés pour leur pliure très peu visible. Côté nom, le smartphone pourrait s'appeler "Find N7", comme adopter une nouvelle appellation.
Pourquoi des pliables avec un écran plus large ?
Ce type de dispositif mise sur une expérience optimisée pour la consommation de contenus (vidéos, jeux, navigation web), la plupart des formats audiovisuels étant conçus pour des écrans larges plutôt que hauts. Les pliables classiques, souvent carrés une fois dépliés, peinent parfois à s’adapter à certaines applications ou usages, malgré les optimisations logicielles des constructeurs.
Oppo n’a pas confirmé ces informations. Si le projet se concrétise, il s’agirait d’une réponse directe et rapide aux lancements de Samsung et d'Apple dans un segment encore de niche.