Selon Digital Chat Station, un compte Weibo connu pour ses fuites généralement fiables dans le domaine de la tech, ce futur pliable Oppo serait équipé de la future puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 6, encore non officielle à ce stade. L'appareil intégrerait également un accélérateur dédié à l’IA, probablement un coprocesseur neuronal (NPU). Ce dernier serait conçu pour gérer des tâches locales liées aux grands modèles de langage (LLM).