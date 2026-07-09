Samsung ne se contente plus de fabriquer de la mémoire ou des processeurs mobiles : le géant coréen prépare sa propre puce IA dédiée aux PC, baptisée GAIA. L’information, révélée par Sammobile, confirme que la division System LSI de Samsung travaille sur un accélérateur d’IA « centré sur la mémoire », gravé en 4 nm et optimisé pour les NPU. Ce n’est pas un coup d’essai : des prototypes auraient déjà été transmis à HP et Lenovo pour des tests de performance. La cible affichée n'est pas le haut de gamme, mais bien les machines abordables des marchés émergents, là où les NPU intégrés aux SoC principaux restent encore insuffisants pour des usages IA sérieux.