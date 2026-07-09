Samsung développe GAIA, une puce accélératrice d’IA gravée en 4 nm, spécialement conçue pour les PC d’entrée et de milieu de gamme. Des prototypes sont déjà entre les mains de HP et Lenovo pour validation.
Samsung ne se contente plus de fabriquer de la mémoire ou des processeurs mobiles : le géant coréen prépare sa propre puce IA dédiée aux PC, baptisée GAIA. L’information, révélée par Sammobile, confirme que la division System LSI de Samsung travaille sur un accélérateur d’IA « centré sur la mémoire », gravé en 4 nm et optimisé pour les NPU. Ce n’est pas un coup d’essai : des prototypes auraient déjà été transmis à HP et Lenovo pour des tests de performance. La cible affichée n'est pas le haut de gamme, mais bien les machines abordables des marchés émergents, là où les NPU intégrés aux SoC principaux restent encore insuffisants pour des usages IA sérieux.
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GAIA : une puce IA pensée pour les PC d’entrée de gamme
L’idée derrière GAIA n’est pas si éloignée de ce que Samsung fait déjà sur mobile avec ses puces Exynos et leurs NPU intégrés : transposer cette logique au PC, sous forme d’une puce dédiée et autonome. GAIA serait ainsi un accélérateur conçu pour traiter les tâches d’inférence et d’entraînement directement sur l’appareil, sans dépendre du cloud. L’architecture « memory-centric » signifie que le traitement se rapproche physiquement des données, réduisant la latence et la consommation énergétique.
Sur le papier, c’est exactement ce dont ont besoin les constructeurs qui veulent cocher la case « AI PC » sans embarquer un SoC haut de gamme à 500 euros. Un fabricant comme Lenovo ou HP pourrait intégrer GAIA à côté d’un processeur plus modeste et proposer malgré tout des expériences IA utilisables au quotidien. Concrètement, cela ouvre la voie à des PC IA sous la barre des 800 euros dans des marchés comme l’Inde, le Brésil ou l’Asie du Sud-Est.
Le pari PIM : quand la mémoire calcule elle-même
Le vrai sujet technique de GAIA, c’est son couplage prévu avec la technologie PIM (Processing-in-Memory), que Samsung développe en parallèle dans sa division mémoire. L’idée : ne plus séparer stockage et calcul, mais permettre à la DRAM d’effectuer des opérations directement sur les données qu’elle contient. Résultat attendu : une efficacité accrue pour les tâches d’IA, avec moins de transferts de données entre mémoire et processeur, là où se situent traditionnellement les goulots d’étranglement.
C’est là que la position unique de Samsung change la donne. Qualcomm, Intel ou AMD doivent s’appuyer sur des partenaires mémoire. Samsung, lui, conçoit à la fois la puce accélératrice et la mémoire avec laquelle elle communique. Cette intégration verticale potentielle entre GAIA et la PIM n’a pas d’équivalent direct chez la concurrence, et pourrait se traduire par un avantage mesurable en inférence « on-device ». D’autant que le groupe est par ailleurs en discussion avec Anthropic pour développer une puce IA sur mesure, signe que ses ambitions dans le silicium IA dépassent largement le seul marché PC grand public.
Samsung ne veut plus être seulement le fournisseur de composants des autres, mais l’architecte d’une couche IA complète, de la mémoire jusqu’à l’accélérateur. Si l’intégration PIM tient ses promesses, le constructeur pourrait offrir un rapport performances/prix difficile à ignorer pour les marques PC qui cherchent à démocratiser l’IA sans exploser leurs coûts de nomenclature. Reste à voir si cette puce, encore au stade de prototypes, convaincra assez les fabricants partenaires pour aboutir à des produits réels sur les étagères.